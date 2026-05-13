Trump porta i big della Silicon Valley da Xi: chi siederà al tavolo del vertice con la Cina

La prima e fin qui unica certezza è che ai due lati opposti del tavolo ci saranno Donald Trump e Xi Jinping. Resta ancora da capire chi, in sede negoziale, occuperà gli altri posti. Né la Cina né gli Stati Uniti hanno al momento diffuso informazioni su chi comporrà i team che dovranno portare avanti i negoziati. Sappiamo però che Trump porterà con sé il gotha dell'imprenditoria tecnologica americana, dal Ceo di Tesla, Elon Musk, all’attuale capo di Apple, Tim Cook, oltre a tanti altri importanti dirigenti, come Larry Fink di BlackRock e Kelly Ortberg di Boeing. Xi risponderà presumibilmente con i suoi alti burocrati, funzionari che conoscono molto bene gli Usa e pronti a strappare un deal favorevole al loro Paese.

Trump si affida a Ceo e imprenditori

I falchi anti cinesi che fino a qualche tempo fa, soprattutto durante il primo mandato del tycoon alla Casa Bianca, aleggiavano intorno a Trump non rilasciano più dichiarazioni al vetriolo. Persino il vicesegretario alla Difesa, Elbridge Colby, che più volte ha calcato la mano sulla minaccia cinese, ha smesso di sparare contro Pechino. In attesa di capire chi siederà al fianco di Trump durante il meeting con Xi, è interessante constatare come il presidente statunitense sarà accompagnato in Cina da una schiera di altissimi dirigenti e imprenditori top.

La lista comprende, tra gli altri, Musk, Tim Cook di Apple, Larry Fink di BlackRock, Dina Powell McCormick di Meta, Kelly Ortberg di Boeing, Ryan McInerney di Visa, Stephen Schwarzman di BlackStone, Brian Sikes di Cargill, Jane Fraser di Citi, Jim Anderson di Coherent, Henry Lawrence Culp di GE Aerospace, David Solomon di Goldman Sachs, Jacob Thaysen di Illumina e Michael Miebach di Mastercard. Assente dall'elenco, invece, è Jensen Huang, ceo di Nvidia, la cui azienda è al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina nel settore dei chip per computer e dell'intelligenza artificiale.

L’uomo di Xi

Reuters ha svelato che Trump sarà inoltre accompagnato da Eric Trump e consorte, Lara. Il figlio del tycoon tecnicamente è responsabile dell'impero commerciale di famiglia, e dovrebbe volare in Cina non tanto per fare un viaggio di lavoro ma per accompagnare il padre. "Eric è profondamente orgoglioso di suo padre e dei risultati ottenuti durante questo mandato, e partecipa a titolo personale come figlio di sostegno. Non ha attività commerciali in Cina né intende avviarne in futuro. Non prenderà parte a incontri privati, ma sarà al fianco del presidente per celebrare questo evento storico", ha spiegato la Trump Organization.

Sul fronte cinese, l'uomo più importante di Xi coincide con il vicepremier He Lifeng, colui che supervisiona i colloqui commerciali con gli Stati Uniti. He, ex responsabile della pianificazione economica cinese, sostiene un modello trainato dalle esportazioni e sta ampliando la presenza economica internazionale del Dragone in mezzo a crescenti tensioni. A proposito: prima del meeting tra Trump e Xi, He incontrerà a Seoul il ministro al Tesoro americano Scott Bessent per limare gli ultimi dettagli in vista dell'incontro di Pechino.

In occasione dell’ultimo meeting, andato in scena a Busan, in Corea del Sud, nell’ottobre 2025, la delegazione cinese comprendeva alti funzionari del Partito Comunista Cinese e del governo.

Nomi del calibro del citato Wang Yi (Direttore dell’Ufficio per gli Affari Esteri del Comitato Centrale), Cai Qi (Direttore dell’Ufficio Generale del Partito), He Lifeng (Vicepremier), Wang Wentao (Ministro del Commercio), Ma Zhaoxu (Viceministro degli Esteri) e Zheng Shanjie (Presidente della Commissione per lo Sviluppo e le Riforme).