Tumore alla prostata per Joe Biden: "Ci sono metastasi ossee"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cnn ha riferito che a Joe Biden è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata. L'ex presidente è stato visitato la scorsa settimana dai medici a causa di sintomi urinari e della scoperta di un nodulo alla prostata ed è stato reso noto che le cellule tumorali si sono diffuse alle ossa. " Sebbene questo rappresenti una forma più aggressiva della malattia, il cancro sembra essere sensibile agli ormoni, il che consente una gestione efficace ", ha riferito il suo ufficio. " Il Presidente e la sua famiglia stanno esaminando le opzioni di trattamento con i suoi medici ", ha concluso il suo ufficio.

Nel campo dei tumori alla prostata si utilizza il cosiddetto punteggio di Gleason, che misura, su una scala da 1 a 10, l'aspetto delle cellule tumorali rispetto alle cellule normali. Il tumore di Biden ha un punteggio di 9/10, il che suggerisce che il suo cancro è tra i più aggressivi. La metastasi alle ossa è una delle più comuni quando il tumore inizia a diffondersi e quando metastatizza è molto più difficile da trattare rispetto al cancro localizzato, perché può essere difficile per i farmaci raggiungere tutti i tumori ed eradicare completamente la malattia. Tuttavia, come spiegato dal suo ufficio, esiste una terapia che rallenta l'incedere della malattia, perché quando i tumori della prostata hanno bisogno di ormoni per crescere, come nel caso di Biden, possono essere suscettibili a trattamenti che privano i tumori degli ormoni.

Nel 2022, Biden ha reso "Cancer Moonshot" una delle priorità della sua amministrazione con l'obiettivo di dimezzare il tasso

per cancro nei prossimi 25 anni. L'iniziativa è stata una continuazione del suo lavoro come vicepresidente per affrontare una malattia che aveva, Beau.