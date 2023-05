Turchia, Erdogan in testa. Ma la sfida è ancora aperta

Chiusi i seggi in Turchia, adesso c'è attesa per conoscere i primi risultati. La giornata di voto nel Paese è trascorsa senza particolari problemi. Lunghe le file registrate sia nelle grandi città che nelle comunità più periferiche. Si prevede per questo motivo un'alta affluenza, circostanza importante per comprendere l'esito della tornata elettorale. I cittadini turchi hanno votato, esattamente come accaduto nel 2018, sia per le presidenziali che per le legislative.

I risultati parziali

Secondo il servizio elettorale turco, al momento il presidente Erdogan è in testa con il 53% dei consensi con lo scrutinio che ha riguardato il 30% delle schede totali. Il rivale del capo dello Stato uscente, Kemal Kilicdaroglu, è fermo al 40%. Ancora più indietro il terzo incomodo, Sinan Ogan, con il 5%.

Molti analisti concordano però sul fatto che al momento è presto per tracciare un quadro definitivo. Mancano da scrutinare buona parte dei seggi delle grandi città, lì dove l'opposizione è nettamente più avanti. I dati sono infatti arrivati più celermente dalle zone rurali, lì dove è più semplice concludere il conteggio. Ed è proprio nelle zone più periferiche che Erdogan ha le proprie roccaforti.

Per quanto riguarda le elezioni legislative, è in vantaggio l'Akp del presidente uscente con oltre il 40% dei consensi. Secondo il Chp di Kilicdaroglu. Anche in questo caso appare ancora presto per poter tracciare una precisa configurazione del prossimo parlamento.

La giornata dei due principali contendenti

In mattinata il presidente uscente e ricanditato Recep Tayyip Erdogan ha votato nel suo seggio a Istanbul. Poi un veloce spostamento a sorpresa ad Ankara, lì dove non era atteso: il presidente turco infatti, come sottolineato dai media locali, è solito attendere l'esito del voto nella sua abitazione privata di Istanbul.

Ieri, proprio nella principale metropoli turca, Erdogan ha chiuso la sua campagna elettorale visitando la moschea di Santa Sofia. Una scelta non certo casuale: è stato proprio lui nel 2021 ad autorizzare la trasformazione dell'ex basilica da museo a moschea, attirando così ulteriormente le simpatie dei conservatori.

Di tutt'altro segno l'ultima visita pre elettorale del principale sfidante di Erdogan, ossia il candidato del Chp Kemal Kilicdaroglu. L'esponente repubblicano si è recato nel mausoleo dedicato ad Ataturk, padre della patria e creatore dell'odierna repubblica laica. In mattinata, Kilicdaroglu si è recato nel suo seggio di Ankara per esprimere il voto. “ A tutti noi mancava la democrazia – ha dichiarato – ci mancava stare tutti insieme ”.

Il voto è stato organizzato anche nelle aree devastate dal sisma dello scorso 6 febbraio. I seggi sono stati predisposti all'interno dei container o dei prefabbricati allestiti appositamente nei campi dove vivono gli sfollati.