Trump: "I missili Patriot all'Ucraina già spediti dalla Germania"

Le forze russe hanno lanciato quasi 100 attacchi contro 33 insediamenti nella regione di Sumy nel giro di 24 ore, provocando una vittima nella comunità di Velykypysarivska. Lo riferisce Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale di Sumy. Il maggior numero di attacchi è stato registrato nei distretti di Sumy e Shostka.

La città nordorientale di Kharkiv è stata oggetto di un intenso fuoco nemico, ha riferito il governatore regionale Oleh Syniehubov, spiegando che si sono verificate almeno 17 esplosioni in soli 20 minuti.

Almeno tre persone sono rimaste ferite a Kharkiv, dove è scoppiato un grande incendio. Anche la città di Kryvi Rih, nell'oblast di Dnipropetrovsk, è stata presa di mira da un massiccio attacco di 28 droni Shahed. Oleksandr Vikul, capo dell'amministrazione militare della città, ha segnalato interruzioni di corrente su larga scala e la distruzione di un impianto industriale. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Ventotto droni russi hanno preso di mira la regione di Vinnytsia (centro-occidentale), colpendo in particolare impianti industriali, ha dichiarato su Facebook Natalya Zabolotna, funzionaria dell'amministrazione militare locale. Sette persone sono rimaste ferite, due delle quali hanno riportato "gravi ustioni", ha aggiunto.