Ucraina, a Riad al via i colloqui tra Russa e Usa | La diretta

A Riad (Arabia Saudita) sono in corso i colloqui tra le delegazioni statunitense e russa per cercare di raggiungere un accordo di cessate il fuoco in Ucraina. Gli incontri si svolgono a porte chiuse, con i servizi di sicurezza sauditi che hanno chiesto ai giornalisti di lasciare l’hotel Ritz-Carlton, dove si svolgono i negoziati.

8.30 - Le due delegazioni impegnate nei colloqui

Per gli Stati Uniti presenti a Riad l'inviato speciale per l'Ucraina Keith Kellogg e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Il team russo, invece, è guidato dal diplomatico di carriera Grigory Karasin e da Sergey Beseda, alto funzionario di intelligence vicino al presidente russo Vladimir Putin.

8.00 - Ieri l'incontro Usa-Ucraina

Domenica, nel corso di due incontri di quasi due ore ciascuno, si è svolto il summit tra le delegazioni di Usa e Ucraina, in preparazione di quello odierno tra Washington e Mosca. Zelensky ha parlato di "lavoro svolto in maniera costruttiva", ed è un segnale che lascia ben sperare. Kiev ha chiesto agli Usa di chiedere alla Russia un cessate il fuoco congiunto sugli impianti energetici e le strutture civili. Intanto i russi continuano a colpire le città ucraine. Le richieste di Kiev per una tregua entro la Pasqua cattolica e ortodossa.

7.30 - Droni abbattuti

Nella notte le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 28 droni ucraini in quattro regioni e sopra il Mar d'Azov durante la notte.

I russi, invece, hanno attaccato l’Ucraina con 99 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze, 57 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev mentre 36 droni-esca sono caduti in zone aperte. I velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nel Sud, nel Nord, nell’Ovest e nel centro del Paese. Le regioni di Kiev, Kharkiv, Sumy, Kirovohrad e Zaporizhzhia sono state colpite dall’attacco.