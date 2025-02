"Via gli uomini dalle gare femminili". Trump firma lo stop alle atlete trans

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle parole ai fatti. Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per vietare che atlete transgender gareggino con le donne nello sport. “No a uomini nello sport delle donne” il titolo del documento siglato dal presidente americano, deciso a proseguire la sua battaglia. Il testo prevede infatti il divieto per le atlete trans di entrare negli Stati Uniti per competere con le donne alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Il CIO “cambi tutto ciò che ha a che fare con le Olimpiadi e con questo argomento assolutamente ridicolo”, l’attacco di Trump: "Difenderemo le atlete e non permetteremo agli uomini di colpire, far male e imbrogliare donne e ragazze. Da oggi, gli sport femminili saranno solo per donne". Inoltre, l'ordine autorizza l'ufficio del Segretario di Stato a fare pressione sul CIO affinché modifichi gli standard che regolano gli eventi sportivi olimpici "per promuovere l'equità, la sicurezza e i migliori interessi delle atlete assicurando che l'idoneità alla partecipazione agli eventi sportivi femminili sia determinata in base al sesso e non all'identità di genere o alla riduzione del testosterone".

Trump ha poi citato il caso della pugile intersessuale Imane Khelif, vincitrice alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma travolta dalle polemiche: "Chi può dimenticare le Olimpiadi dello scorso anno, dove un pugile uomo ha rubato la medaglia d'oro dopo aver brutalizzato le sue avversarie al punto che una campionessa (l’azzurra Angela Carini) si è dovuta ritirare dopo soli 46 secondi”. Il tycoon ha incluso nel discorso anche la pugile taiwanese Lin Yu Ting: "Due donne che hanno completato la transizione hanno finito per vincere due medaglie d'oro".

Si profila un lungo e feroce scontro sul dossier. Le associazioni Lgbt sono sul piede di guerra: la Human Rights Campaign che ha detto che la misura di Trump esporrà giovani a "molestie e discriminazioni".

Così il presidente Kelley Robinson: "Noi vogliamo che tutti gli sport siano giusti, gli studenti sicuri e i giovani abbiano la possibilità di partecipare, ma questo divieto a tappeto rischia di negare ai ragazzi tutto questo".