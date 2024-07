Victoria Starmer, chi è la nuova first lady britannica “low profile”

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessuna sorpresa, trionfo dei laburisti nel Regno Unito. “Il cambiamento inizia ora”, le prime parole di Sir Keir Starmer, destinato a ottenere l’incarico dopo la visita a re Carlo III, che gli chiederà di formare un nuovo governo. Al suo fianco, seppur in maniera piuttosto low profile, la moglie Victoria Starmer, che è a tutti gli effetti la nuova first lady britannica.

Lady Starmer non ha mai rilasciato un’intervista e, secondo Sir Keir, la situazione non cambierà. La riservatezza è infatti uno dei valori più importanti per la moglie del leader laburista: non è un caso che le immagini pubbliche siano molto rare. Tra le poche disponibili, quelle scattate al seggio del collegio di Holborn e St.Pancras per il voto. Ma la vicinanza della moglie è fondamentale per il futuro primo ministro UK, che nel breve intervento ai microfoni dei cronisti presenti ha tenuto a ringraziarla per il suo sostegno.

Come evidenziato di Sky News, Victoria Starmer difficilmente seguirà la scia della moglie di Rishi Sunak, Akshata Murty, in prima linea nelle attività politiche dell’ormai ex premier britannico. A differenza sua, secondo i ben informati, la moglie di Starmer non rilascerà un’intervista ai microfoni di Grazia per parlare della sua vita domestica o delle sue attività familiari preferite. La privacy è così centrale nella famiglia Starmer che nessuno conosce i nomi dei due figli della coppia.

Il primo incontro tra i coniugi Starmer risale al 2000. Entrambi avvocati, lavorarono insieme a una causa e non mancarono i momenti di tensione. “Chi cazzo si crede di essere?” , mormorò Victoria Starmer al termine di una telefonata. Nonostante ciò, Sir Keir si innamorò della collega e dopo una lunga corte, le chiese un appuntamento in un pub a Camden. La strategia funzionò: dopo alcuni anni insieme, il matrimonio nel 2007. Come anticipato, dal loro amore sono nati due figli. Attualmente la nuova first lady lavora nel settore della salute, per la precisione per il servizio sanitario nazionale (NHS). “Un ruolo che ama” , la confessione del marito in un’intervista al Sunday Mirror.

Come evidenziato dal media Uk, Victoria Starmer è ebrea e ha interpretato un ruolo di primo piano nella ricucitura tra sinistra e comunità ebraica.

“Si tratta semplicemente di stare con la famiglia. Si tratta di essere un po' più disciplinati, di stare a casa con i nostri figli e la famiglia: stanno crescendo velocemente”

Della sua fede ha parlato il politico in un’intervista alnel 2020, in cui ribadì l’importanza della tradizione delle cene di famiglia del venerdì sera: