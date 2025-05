Controlli ai profili social e stop ai visti: Trump prepara la stretta sugli studenti stranieri

Ascolta ora 00:00 00:00

L’amministrazione Trump ha ordinato la sospensione temporanea dei colloqui per il rilascio di visti studenteschi presso ambasciate e consolati statunitensi, in vista di nuove misure restrittive che potrebbero includere controlli approfonditi sui profili social dei candidati. A riportarlo è Politico, citando un cablogramma diplomatico datato martedì e firmato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Cosa sono i visti F e M

Secondo il documento, le rappresentanze diplomatiche statunitensi sono state invitate a interrompere la pianificazione di nuove interviste per i richiedenti visti F e M — utilizzati da studenti internazionali per frequentare corsi accademici o tecnici negli Stati Uniti. Si tratta di un’iniziativa che segnerebbe l’avvio di un inasprimento delle procedure di ammissione, con particolare attenzione al monitoraggio dell’attività online degli aspiranti studenti stranieri. Le fonti citate da Politico riferiscono che la Casa Bianca starebbe valutando l’introduzione di una prassi sistematica di controllo dei social media per tutti gli studenti internazionali in fase di richiesta di visto, una misura destinata ad avere ripercussioni significative sul flusso di iscrizioni dall’estero verso gli istituti americani.

Il contenuto del cablogramma

Il cablogramma citato da Politico, recita: "Con effetto immediato, in preparazione all'ampliamento dei controlli e delle verifiche obbligatorie sui social media, le sezioni consolari non dovranno aggiungere ulteriori posti per gli appuntamenti per i visti per studenti o visitatori di scambio (F, M e J) fino a quando non saranno emanate ulteriori linee guida da Septel (un telegramma separato Ndr), che prevediamo nei prossimi giorni". In precedenza l'amministrazione aveva imposto alcuni requisiti di controllo sui social media, ma questi erano in gran parte rivolti agli studenti di ritorno che avrebbero potuto partecipare alle proteste contro le azioni di Israele a Gaza.

L'allarme dall'India

Questa, tuttavia, non sarebbe l'unica novità della giornata. Il crescente clima di scontro tra l'amministrazione e l'Ivy League, in particolar modo Harvard, sta generando un'aria da caccia alle streghe fra gli studenti.

L'ha avvisato gli studenti internazionali che studiano negli Stati Uniti che se "abbandonano gli studi, saltano le lezioni o abbandonano il programma di studi" senza informare l'istituto di riferimento, il loro visto per studenti potrebbe essere revocato. L'Ambasciata, in un post su X, ha inoltre esortato gli studenti a rispettare i termini dei visti e a "mantenere il proprio status di studenti" per evitare qualsiasi problema.