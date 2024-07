Vota Napoleone

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti sappiamo che il vecchio insegnamento scolastico secondo cui la Storia non si fa con i «se» e con i «ma» è una emerita idiozia. Senza scomodare una parola letteraria come ucronia, è proprio facendo la Storia con i «se» e con i «ma» che si capiscono molte cose sul passato. E anche sul presente.

Esempio. Da un sondaggio condotto da Odoxa in Francia, e reso noto ieri, abbiamo saputo che se Napoleone Bonaparte tornasse in vita e si presentasse alle elezioni del 2027 il 47% degli elettori - quasi uno su due! - lo voterebbe. Non sappiamo sinceramente se sia una bella notizia. Sicuramente lo è il fatto che in un ipotetico ballottaggio il grande Napoleon batterebbe il petit Macron: il 62 per cento dei francesi pensa che l'Imperatore agirebbe meglio del presidentino. Merde!

Una chiave di lettura del sondaggio potrebbe essere che pur di non votare Marine Le Pen la maggior parte dei francesi voterebbero Napoleone.

O anche solo uno che si crede Napoleone. Una seconda chiave di lettura potrebbe essere che in questo momento Macron sarebbe battuto anche da Obelix. Una terza, invece, è che nessuno si ricorda cosa significa - ieri come oggi - mettersi contro la Russia. La famosa campagna, e qui non usiamo i «se» e i «ma», finì malissimo.

Cambiando discorso. Vi avvisiamo subito che se dovessero fare un sondaggio simile in Italia, con Mussolini, non vogliamo assolutamente sapere il risultato.

E non vogliamo soprattutto leggere i titoli di Repubblica il giorno dopo.