Xi Jinping oggi parlerà con Vladimir Putin

I media di stato cinesi riportano la notizia che oggi, in video collegamento, il presidente Xi Jinping avrà una conversazione con il suo omologo russo Vladimir Putin.

Dal 2022 c'è un legame molto stretto tra i due Paesi, sancito da una partnership definita "senza limiti" che prevede una forte cooperazione strategica, economica ed energetica.

Lo scopo, dichiarato, è sfidare l'egemonia occidentale e promuovere un ordine mondiale multipolare. La parte forte dell'alleanza è Pechino, che da anni supporta Mosca aiutandola a resistere alle pressioni internazionali e soprattutto alle sanzioni economiche scattate dopo l'invasione dell'Ucraina.