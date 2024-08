Lo zar visita le periferie dell'"impero": Putin arriva in Cecenia

Vladimir Putin è arrivato questa sera in Cecenia, dove mancava dal 2011 e dove è stato ricevuto dal fedelissimo Ramzan Kadyrov. Proprio il leader ceceno ha riferito su Telegram della visita, parlando di un'agenda "intensa". Putin è arrivato qui dopo aver fatto tappa - secondo l'agenzia russa Tass - in Ossezia del Nord e Kabardino Balkaria, periferie estreme del Caucaso ex-sovietico.

Putin is visiting Chechnya for the first time in 13 years. No word yet on whether Kadyrov is going to take him for a spin in his Cybertruck pic.twitter.com/4KRMqkvkTd