Zelensky in Polonia con Biden (e Meloni). Il suo piano di pace sul tavolo dei grandi

Il presidente americano Joe Biden faccia a faccia con Volodymyr Zelensky. In Polonia, a fine febbraio, per discutere del piano di pace in dieci punti preparato dal leader ucraino. Per i media polacchi, che citano una fonte diplomatica di Kiev, l`incontro potrebbe avere luogo a Rzeszów o a Varsavia, in occasione della possibile visita nel Paese del presidente degli Stati Uniti per il primo anniversario dell`invasione russa.

Una data importante, quella del 24 febbraio, entro la quale Mosca starebbe preparando una nuova ondata di attacchi e che potrebbe far convergere in Polonia diversi leader mondiali. Un summit al quale dovrebbe prendere parte anche il premier Giorgia Meloni, che prima di andare a Kiev per la seconda visita di un capo di governo italiano - dopo quella di Mario Draghi - potrebbe accettare l`invito dell`omologo polacco Mateusz Morawiecki e ritrovarsi a discutere di una possibile tregua con Zelensky e Biden, al quale il presidente ucraino avrebbe intenzione di proporre una conferenza internazionale sull`Ucraina. Per il vertice non c`è ancora una data, ma dovrebbe anticipare di qualche giorno la data dell`anniversario dell`inizio del conflitto. Al momento il leader ucraino non conferma il viaggio in Polonia, negando di essere stato invitato per un incontro con il presidente degli Stati Uniti.

«A volte con Biden ci incontriamo, ma non sono stato invitato in Polonia», ha detto Zelensky. Il summit potrebbe però rappresentare un`importante rampa di lancio per il suo piano di pace, oltre che essere occasione per condurre negoziati su ulteriori armamenti per Kiev. Non è escluso che possano parteciparvi anche altri leader, come il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scolz, che a giugno presero parte al viaggio di Draghi nella capitale ucraina. Il piano di pace in 10 punti di Zelensky prevede tra le altre cose il riconoscimento dell`integrità territoriale dell`Ucraina all`interno dei confini precedenti all`annessione russa della Crimea nel marzo 2014, la creazione di un tribunale speciale per indagare sui crimini di guerra commessi dai russi e disposizioni sulla sicurezza nucleare, relative alla centrale di Zaporizhia, e alla sicurezza alimentare, compresa la protezione delle esportazioni di grano. Uno dei punti prevede inoltre la liberazione di tutti i prigionieri di guerra e i deportati, compresi i bambini trasferiti in Russia.

Sulla formula Zelensky, che il presidente vorrebbe fosse messa ai voti nell`Assemblea generale dell`Onu del prossimo 24 febbraio, stanno lavorando le diplomazie internazionali. «Abbiamo espresso il nostro sostegno alla formula di pace del leader ucraino e il nostro impegno a collaborare attivamente al piano. A questo proposito sosteniamo l`idea di un vertice sulla formula di pace volto ad avviarne l`attuazione», si legge nella bozza della dichiarazione congiunta del vertice Ue-Ucraina di domani.