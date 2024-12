Accordi con il Belpaese e un messaggio di libertà: Javier Milei in Italia

Javier Milei e il giornalista Mario Sechi

Ascolta ora 00:00 00:00

Accordi con il Belpaese e un messaggio di libertà: Javier Milei conclude la sua visita in Italia con nuovi investimenti per l’Argentina e un rinnovato legame con Roma. Durante il soggiorno, il presidente argentino ha partecipato a Atreju su invito di Giorgia Meloni e ha discusso di politica e visioni future in un’intervista con il giornalista e direttore di Libero Mario Sechi.

Milei a Roma

Javier Milei, presidente argentino, ha visitato Roma su invito di Giorgia Meloni per partecipare ad Atreju, dove è stato accolto calorosamente. “Roma è un museo a cielo aperto”, ha dichiarato, sottolineando il legame storico e culturale tra Italia e Argentina. Durante la visita, ha incontrato John Elkann, con cui ha discusso degli investimenti di Stellantis nel Paese sudamericano, e i vertici di Rio Tinto, che si occuperanno dell’estrazione del litio argentino. "Mi porto a casa investimenti e l’approfondimento dei vincoli esistenti tra Italia e Argentina", ha affermato.

La prospettiva economica

Le riforme di Milei hanno trasformato l’economia argentina. “Abbassare l’inflazione dal 54% mensile all’1,2% è un miracolo”, ha spiegato, attribuendo il successo ai tagli alla spesa pubblica, definiti “la motosega”. “Tagliando invece di aumentare le tasse, abbiamo evitato la recessione e sostenuto il settore privato”. Risultati straordinari che hanno attirato l’attenzione di università e analisti economici di tutto il mondo.

La minaccia woke

Milei ha anche affrontato il tema delle ideologie moderne, definendo il pensiero woke “un cancro da estirpare”. Per il presidente argentino, la sinistra utilizza queste ideologie per minare i valori occidentali, trasformando libertà e merito in colpe. “Se l’Europa vuole salvarsi, deve respingere questa deriva ideologica che annienta la cultura occidentale”, ha dichiarato, lodando Giorgia Meloni per la sua lotta contro questi valori distorti.

L’alleanza con Trump e Meloni

Milei ha ribadito il suo sogno di un’alleanza globale tra leader conservatori e liberali. “È già in atto con Trump, Meloni, Bukele e Netanyahu”, ha detto, definendo il ruolo centrale di Elon Musk nella rivoluzione economica.

“Musk è il Thomas Edison del nostro tempo, un imprenditore che incarna i valori della libertà”. Per Milei, questa rete di leader rappresenta la risposta al declino imposto da socialismo e ideologie divisive, ponendo le basi per una nuova era di prosperità.