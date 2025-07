"Assurdo il silenzio di Schlein sull'Ucraina". FdI smaschera il Pd

Fa rumore il silenzio del Partito democratico sulla Ukraine Recovery Conference che si sta tenendo a Roma (10 e 11 luglio), dedicata alla mobilitazione degli sforzi globali per la ricostruzione dell'Ucraina. I lavori sono stati aperti dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'impegno dell'Italia e ha parlato di "opportunità incredibili" nonostante le insidie del cammino. Presenti, tra gli altri, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Sono arrivati a Roma anche Friedrich Merz e Donald Tusk.

L'Italia si è impegnata nella ricostruzione della città di Odessa ma a conferenza rappresenta una pietra miliare per definire il futuro economico e infrastrutturale dell'Ucraina, affrontando temi cruciali come la resilienza energetica, lo sviluppo del capitale umano, il rafforzamento delle riforme per l'adesione all'UE e il ruolo delle imprese nel processo di ricostruzione. Anche per questo motivo il silenzio del Pd risulta stridere e il dubbio è che dalle parti del Nazareno siano in imbarazzo perché la conferenza è stata organizzata sotto l'ombrello di un governo di centrodestra. " Vergognoso e assurdo il silenzio di Elly Schlein e di tutto il Partito democratico ", ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della commissione politiche dell'Unione. " Un evento di grandissimo risalto internazionale, a cui ha partecipato lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che ha ribadito quanto sia centrale e strategica l'Italia nello scacchiere internazionale grazie alla leadership del presidente Meloni ", ha proseguito Terzi di Sant'Agata.

" Basterebbe anche soltanto guardare ai numeri di questo evento per rendersi conto che siamo dinanzi a un appuntamento storico: oltre 5mila partecipanti fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni Internazionali, incluse le principali banche di sviluppo, 2.000 aziende e rappresentanti di autonomie locali e società civile.

suona come la conferma di un partito sempre più appiattito al M5S e ad Avs, che ha irrimediabilmente perso la dimensione di grande partito nazionale

Numeri a cui si aggiungono quelli degli accordi, circa 200, con un impegno complessivo di 10 miliardi di euro", sottolinea ancora l'esponente di FdI, secondo il quale il silenzio di Schlein e compagni "