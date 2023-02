"Da Biden prima dell’estate": la missione in Usa di Meloni

L'incontro con il Segretario di Stato Antony Blinken ha rappresentato, per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ultima tappa di una due giorni trascorsa a New York principalmente per il voto all'Onu sull'Ucraina. Il vertice tra il titolare della Farnesina e il titolare della diplomazia Usa, è stato descritto come "soddisfacente" dallo stesso ministro. E si è concluso poi con l'invito ufficiale alla Casa Bianca per il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Meloni attesa a Washington prima dell'estate

É stato lo stesso Antonio Tajani a parlare del possibile viaggio del capo dell'esecutivo nella capitale Usa. Pur senza scendere nei dettagli, il ministro degli Esteri ha dichiarato che nel corso dell'incontro con Blinken si è parlato specificatamente dell'invito rivolto a Giorgia Meloni. "La visita - ha dichiarato Tajani - avverrà prima dell'estate". Si tratterà del primo faccia a faccia tra Meloni e Biden. Un incontro atteso, specie in considerazione dell'attuale situazione in Ucraina.

Del possibile bilaterale a Washington si è parlato del resto già nei giorni scorsi. Martedì, in particolare, dopo la visita a sorpresa a Kiev il presidente Usa ha telefonato a Giorgia Meloni. Quest'ultima, in quel momento in Polonia in attesa di recarsi anche lei nella capitale ucraina, non ha avuto la possibilità di un incontro con Biden. Tuttavia i due al telefono hanno discusso circa le ultime evoluzioni del conflitto, così come del sostegno di Roma all'Ucraina.

Al termine della conversazione, Biden ha lanciato un primo invito informale al presidente del consiglio. Oggi a New York, Tajani e Blinken hanno messo ulteriori tasselli per il vertice alla Casa Bianca. Date esatte non ne sono state comunicate, ma l'obiettivo sembra essere quello di poter ufficialmente fissare l'appuntamento il prima possibile.

L'incontro tra Tajani e Blinken

Tra il ministro degli Esteri italiano e il Segretario di Stato Usa, non si è parlato comunque soltanto della futura missione diplomatica del presidente del consiglio. Così come dichiarato da New York dallo stesso Tajani, l'incontro è stato positivo ed ha abbracciato tutte le più importanti questioni in ballo, a partire ovviamente dall'Ucraina.

"Non c'è nessun dubbio da parte degli Stati Uniti sul sostegno dell'Italia all'Ucraina - ha dichiarato il ministro - Gli Usa riconoscono l'impegno forte dell'Italia per la difesa del diritto internazionale. Questo è emerso chiaramente, mi pare non ci sia nessun problema, contano i fatti, anche per quanto riguarda il mio partito, che ha sempre votato, senza mai tentennare, a favore dell'Ucraina e contro l'invasione russa".

Durante l'incontro spazio anche ad altri dossier, anche se il piatto principale è stato rappresentato ovviamente dal conflitto in corso in Europa. Ad ogno modo, secondo Tajani tra Roma e Washington esiste totale sintonia su tutti i temi più importanti. " Abbiamo ribadito l'impegno per la libertà dell'Ucraina - ha proseguito il ministro degli Esteri - Blinken ha riconosciuto il forte impegno dell'Italia, abbiamo affrontato tutte le questioni più delicate, c'è una perfetta sintonia, a dimostrazione che Europa e Stati Uniti sono le nostre stelle polari della politica estera".

Nel vertice tra i due non sarebbe stata toccata invece la questione relativa alla nomina del nuovo ambasciatore Usa a Roma, carica al momento ancora vacante. Tajani ha fatto sapere che, molto probabilmente, il tema verrà affrontato direttamente durante la visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca.