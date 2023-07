"Aggrappato per non cadere": lo strappo di Biden al protocollo con Re Carlo

Fuori programma inaspettato durante la visita di Joe Biden nel Regno Unito, dove il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il re Carlo III. Il meeting tra i due era stato organizzato al castello di Windsor, dove il monarca ama trascorrere gran parte del suo tempo, come faceva sua madre. Ma il presidente americano è finito nel mirino dei repubblicani per aver compiuto una grave violazione del protocollo, toccando il braccio del sovrano del Regno Unito.

L'episodio è accaduto all'arrivo di Biden al castello, quando il presidente afferra il braccio di re Carlo III e gli appoggia una mano sulla schiena. Un gesto banale e molto comune per il presidente americano che è noto per essere piuttosto fisico negli approcci con i suoi interlocutori ma che, secondo i media che ne hanno parlato, viola il protocollo della corona britannica. Nel Regno Unito la notizia non ha assunto particolare rilevanza ma in America, soprattutto il New York Post, ha fatto notare che il gesto non sarebbe stato volontario ma si sarebbe trattato dell'ennesima dimostrazione della fragilità fisica del presidente 80enne che, " per non cadere " si sarebbe aggrappato a Carlo III.

Una spiegazione plausibile, visti i tanti momento di incertezza di Joe Biden negli ultimi tempi, tra i quali non si possono non considerare i tanti inciampi ma anche la caduta occorsa appena un mese fa. Davanti a queste indecisioni e dimostrazioni di fragilità, è lecito domandarsi, come fanno negli Stati Uniti, quanto sia opportuno che Biden sia candidato per un secondo mandato come presidente della più importante potenza economica e militare mondiale. Ci si domanda se sia in grado di assolvere ancora al suo ruolo o se, invece, non sarebbe opportuno che fosse qualcun altro a candidarsi per i repubblicani.