“Cambiare è possibile”. La Bild elogia la strategia di Meloni sui migranti

Nella Germania in bilico, senza un governo operativo e con una grande crisi interna, i cittadini sono spaesati e in vista del voto di febbraio cercano chi può risolvere i loro problemi. Uno di questi è l'immigrazione irregolare, con conseguente incremento dell'insicurezza nella gran parte delle città. L'attentato di Magdeburgo del 20 dicembre è solo l'ultimo di una lunga serie di eventi terroristici che hanno contribuito a destabilizzare il Paese. e oggi per l'opinione pubblica tedesca l'Italia è un punto di riferimento in tal senso, perché Giorgia Meloni, nel secondo anno di governo, è riuscita a ridurre di circa il 60% il numero di ingressi irregolari nel Paese. Ha raggiunto risultati impensabili per tutti gli altri Paesi, rimanendo nell'alveo della legislazione dell'Unione europea.

" Meloni ha dimostrato alla Germania che è possibile un cambio di rotta in materia di asilo ", scrive il quotidiano tedesco Bild, sottolineando che, " a differenza del governo di Olaf Scholz, è stata in grado di gestire la crisi migratoria ". Nell'elogio al presidente del Consiglio, viene messo in evidenza dal quotidiano tedesco che il premier ha " fatto della questione una priorità assoluta fin dall'inizio " del suo mandato. Scholz viene indicato come uno dei principali responsabili della situazione tedesca attuale e Bild pone l'attenzione sul fatto che " anche se l'Italia, con le sue sterminate coste, e la Germania, con i suoi quasi quattromila chilometri di frontiere terrestri, sono solo parzialmente paragonabili, il successo della Meloni dimostra che i governi nazionali non sono impotenti quando si tratta di quante persone provenienti da altre culture arrivano nel Paese ".

Il segreto di Meloni, spiega il quotidiano ai suoi lettori, è stato " un accordo con la Tunisia che Meloni ha negoziato nell'estate del 2023 insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e all'allora primo ministro olandese Mark Rutte " allo scopo di " fermare i trafficanti di esseri umani ".

un insieme di una maggiore sorveglianza costiera, norme più severe per i soccorritori marittimi privati ​​e l'introduzione di un centro in Albania hanno reso più difficile per i trafficanti portare avanti il ​​loro cinico modello di business, che spesso ha messo a rischio la vita dei migranti stessi

Inoltre, ha proseguito Bild, "". La conclusione del quotidiano tedesco è che l'approccio di Meloni, a differenza di quello di Scholz, è stato positivo.