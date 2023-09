I capi di Stato disertano l'assemblea Onu: Biden unico presente del Consiglio di Sicurezza

Il mondo sta affrontando una serie di profonde crisi: guerra in Ucraina, colpi di Stato in Africa, catastrofi naturali causate dal cambiamento climatico e le tensioni tra le due superpotenze, Stati Uniti e Cina, segnano fratture sempre più profonde nella rete di relazioni internazionali già duramente provata dal periodo della pandemia. Sorprende molto, dunque, che solo uno tra i cinque Paesi del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto sarà rappresentato dal suo presidente.

Joe Biden è l’unico capo di Stato tra i big Five ad essersi presentato a New York per quello che è sempre stato il punto culminante dell’attività delle Nazioni Unite: l’Assemblea generale di settembre. Non sorprende l’assenza del presidente russo Vladimir Putin, sulla cui testa pende un mandato di cattura internazionale, e la decisione di Xi Jinping di non esserci solleva solo qualche sopracciglio. Le diserzioni che lasciano più stupidi sono quelle di Rishi Sunak ed Emmanuel Macron.

In passato, sarebbe stato inconcepibile per i presidenti di Francia e Gran Bretagna mancare all’appuntamento e, per molti osservatori, questo è il sintomo di un costante e inesorabile indebolimento dell’Onu. Tra i veterani del Palazzo di Vetro domina la sensazione che il Consiglio di Sicurezza non sia più il luogo dove affrontare le grandi sfide geopolitiche. “ Questo potrebbe essere un riflesso del giudizio che gli Stati hanno di questa organizzazione ”, è il commento riportato dal Financial Times di Matthew Kroenig, direttore dello Scowcroft Center for Strategy and Security dell'Atlantic Council. “ Il luogo in cui i leader vengono e tengono discorsi pubblici, ma in realtà non viene fatto nulla di significativo ”. Secondo l’analista, organismi internazionali composti da potenze che la pensano allo stesso modo, come la Nato e il G7, funzionano perché riuniscono Stati con interessi comuni. Al contrario, organizzazioni più inclusive come l'Onu, che comprende una serie di Paesi concorrenti, “ non funzionano ”.