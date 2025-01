Caso Sala, ambasciatore iraniano convocato alla Farnesina. Vertice urgente nel pomeriggio a Palazzo Chigi

Cecilia Sala

Convocato questa mattina per le ore 12.00 l'ambasciatore iraniano in Italia Mohammad Reza Sabouri a proposito del caso di Cecilia Sala. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato un vertice oggi a Palazzo Chigi per fare il punto sul caso. Al vertice parteciperanno il ministro degli Esteri, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presenti anche i rappresentanti dei servizi di intelligence. Secondo quanto si apprende, Palazzo Chigi sta valutando la modalità più opportuna per condividere con le altre forze politiche i passi che saranno fatti al fine di arrivare alla liberazione della giornalista.

"Ho dato mandato al segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore iraniano a Roma. L'incontro avverrà alle ore 12", aveva annunciato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo che "il Governo, come dal primo giorno dell'arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia e i suoi genitori non saranno mai lasciati soli".

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è straziante il contenuto delle tre telefonate concesse ieri alla giornalista italiana al padre, alla madre e al compagno. "Dormo per terra in cella e mi hanno tolto anche gli occhiali", ha raccontato Sala alla sua famiglia. "Tratteremo la reporter italiana in modo dignitoso", avevano promesso le autorità di Teheran ma nell'inferno del carcere di Evin non ci sono sconti per nessuno e alla reporter del Foglio e di Chora media viene riservato lo stesso trattamento delle prigioniere politiche detenute ingiustamente dal Regime degli ayatollah."Fate presto", ha detto la giornalista nella prima chiamata dopo l'arresto. Lo ha ripetuto anche ieri ai suoi cari: "fate presto".

"Chiedo l'immediato rilascio della giornalista italiana Cecilia Sala arrestata in Iran. Nessuno dovrebbe essere detenuto per aver svolto il proprio lavoro, il giornalismo non è un reato. Ogni giornalista deve avere la libertà di riferire senza timore di arresto o persecuzione". Lo ha dichiarato a Repubblica Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri. "Mentre il mondo è in subbuglio, il ruolo del giornalismo è più essenziale che mai", ha aggiunto.

Ieri l'Italia aveva chiesto al governo iraniano la "liberazione immediata" di Sala e "garanzie totali sulle sue condizioni di detenzione". Tali richieste erano state riassunte in una nota verbale che il ministero degli Esteri italiano ha consegnato al governo iraniano attraverso l'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei.

La nota si inserisce nell'ambito del lavoro che il ministro degli Esteri sta portando avanti con il premier, il ministro della Giustizia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per arrivare a una rapida e positiva soluzione della vicenda.