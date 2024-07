"Controlli alle frontiere: stop immigrazione". Scholz blinda la Germania e le sue Ong sbarcano in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

La Germania non si smentisce e continua a predicare l'accoglienza ma entro i confini degli altri. Infatti, mentre le navi Ong battenti bandiera dello Stato tedesco vanno su e giù nel Mediterraneo e sbarcano centinaia di migranti irregolari alla volta in Italia, Olaf Scholz ha annunciato la chiusura delle frontiere proprio per limitare il fenomeno. Il motivo per quale l'Italia debba essere trasformata nel campo profughi europeo non è noto ma, evidentemente, il piano che Scholz (già in clima elettorale in vista delle politiche del 2025) intende applicare per la Germania è quello di chiudere i confini. E allora, ci si chiede, perché l'Italia non può chiudere i suoi e attuare i respingimenti?

" Vogliamo limitare l'immigrazione irregolare. I numeri devono diminuire ", ha dichiarato Scholz alla Saarbrücker Zeitung. Certo, non è una novità per il Paese tedesco che già da tempo ha sospeso Schengen formalmente, reintroducendo i controlli al confine con Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Polonia. Di recente ha aggiunto quelli con la Francia, formalmente in occasione delle Olimpiadi ma è nell'aria che vengano prolungati anche oltre il periodo olimpico, proprio in nome di quello "spirito" ormai dimenticato. " In generale, è nostra intenzione continuare a controllare rigorosamente le frontiere tedesche ", ha spiegato Scholz.

Il cancelliere ha aggiunto che saranno ammesse solo le migrazioni per ragioni lavorative. Ancora una volta nulla di nuovo per la Germania, che ha sempre selezionato accuratamente le professionalità da far entrare nel suo Paese. Tutto ciò che l'Italia non può fare a causa delle regole Ue che impongono l'apertura dei porti e lo sbarco di chiunque sul proprio territorio. " Ci sono troppe persone che arrivano da noi in modo irregolare e affermano di cercare protezione dalle persecuzioni, ma non sono in grado di fornire alcuna motivazione per l'asilo e vengono quindi respinte ", ha proseguito Scholz. Una condizione nota a tutti i Paesi, soprattutto quelli di frontiera.

Viene spesso sottolineato che la Germania è il Paese europeo che accoglie il maggior numero di asilanti, e questa è una verità. Ma è diverso dall'accogliere i migranti irregolari, chiunque arrivi al confine e pretende l'ingresso.

L'Italia, oltre ai richiedenti asilo, sul proprio territorio ha un numero enorme di soggetti senza alcun diritto a permanervi, che non hanno documenti e non necessitano di protezione ma ingrossano lecontribuendo a rendere ancora più insicure le nostre città. Cosa succederebbe, dunque, se anche l'Italia annunciasse la chiusura dei propri confini esterni?