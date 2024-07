"Le auguriamo tutto il male". L'odio della Sea Watch contro la Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi si trovano oggi a Tripoli per partecipare al Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni. Un appuntamento chiave per rafforzare i rapporti già buoni tra il nostro Paese e la Libia in chiave di collaborazione per la riduzione delle partenze dei migranti irregolari al fine di ridurre le morti in mare e garantire a tutti il diritto di non emigrare. Ma questa missione sembra innervosire non poco le organizzazioni non governative, che da tempo si scagliano contro le iniziative del governo Meloni per togliere i flussi di migranti dalle mani dei trafficanti di uomini.

L'ultima in ordine di tempo è Sea-Watch, organizzazione tedesca particolarmente attiva nel Mediterraneo centrale con le sue navi, che dai social ha lanciato una violenta invettiva nei confronti del governo Meloni, con toni inauditi e preoccupanti. " I politici del governo italiano, Meloni e Piantedosi, sono oggi in Libia per lavorare con il primo ministro della Libia occidentale, Dabaiba, sulla loro politica migratoria distopica. Auguriamo loro tutto il male dal profondo del nostro cuore ", si legge nel post in lingua tedesca. Sea-Watch dispone anche di un account in lingua inglese, in cui è stato pubblicato un messaggio molto simile ma non uguale, soprattutto nella seconda parte: " Di qualunque cosa parlino, probabilmente mira ad aumentare il numero di uccisioni nel Mediterraneo. Auguriamo loro tutto il peggio ".

Die Regierungspolitiker:innen Meloni & Piantedosi sind heute in Libyen, um mit dem westlibyschen Premierminister Dabaiba an ihrer dystopischen Migrationspolitik zu arbeiten. Wir wünschen ihnen von Herzen alles erdenklich Schlechte. — Sea-Watch (@seawatchcrew) July 17, 2024

L'unico profilo dal quale non è stato pubblicato l'anatema, non casualmente, è quello in lingua italiana, fermo a una pubblicazione di 5 giorni fa. Si è tanto parlato nell'ultima settimana della violenza verbale capace di armare, fisicamente le menti più deboli, come si è visto nel caso dell'attentato a Donald Trump, sfuggito per un soffio alla morte. Con questi due comunicati, cosa auspica l'organizzazione tedesca nei confronti del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri italiano? L'augurio è piuttosto chiaro ed è inammissibile. I tentativi di ingerenza delle organizzazioni non governative tedesche, spesso finanziate dal Bundestag, sono continue e tollerate. Ma messaggi di questa portata hanno il solo scopo di avvelenare il dibattito, generando un rischio per due esponenti del governo, rappresentanti del popolo italiano.

L'arroganza e la prepotenza con le quali le Ong operano nel Mediterraneo hanno da tempo superato ogni limite ma con l'ultimo comunicato di Sea-Watch si è raggiunto un

e di gravità che non si immaginava possibile nell'Unione europea. I sostenitori italiani di queste organizzazioni probabilmente non avranno nulla da dire davanti a questa escalation di violenza.