Corea del Sud, l'ex ministro della Difesa tenta il suicidio. Perquisito l'ufficio del presidente Yoon

Ascolta ora 00:00 00:00

La Corea del Sud è sprofondata del caos da oltre una settimana, da quanto il presidente Yoon Suk Yeol ha tentato quello che da più fronti viene definito un colpo di Stato imponendo le leggi marziali, revocate una manciata di ore dopo. La situazione non è più tornata alla normalità e in queste ore si stanno registrando gli strascichi di quell'azione, con la perquisizione della polizia coreana negli uffici del presidente. " l raid nell'ufficio presidenziale è iniziato e abbiamo ottenuto l'accesso al suo ufficio dei servizi civili. Tuttavia, al momento non siamo in grado di entrare nell'edificio principale a causa delle restrizioni di accesso imposte dalle guardie di sicurezza presidenziali ", ha detto un portavoce all'Afp. Questo poche ore dopo che alcuni dei più alti funzionari di polizia del Paese sono stati arrestati, detenuti e interrogati sulle loro azioni nel far rispettare gli ordini impartiti da Yoon.

Inoltre, l'ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun, in carcere, ha cercato di togliersi la vita ma senza riuscirci poco prima della mezzanotte di martedì, quando in Italia erano circa le 16. Shin Yong Hae, commissario generale del Korea Correctional Service, ha riferito ai legislatori del Paese asiatico che l'ex ministro è stabile. Shin ha detto che Kim ha tentato di uccidersi nella toilette usando una corda dei suoi vestiti ma " un membro del personale della sala di controllo è intervenuto e quando hanno aperto la porta, Kim ha immediatamente rinunciato al tentativo ". L'ex ministro si trova ora in una cella di sicurezza, sotto costante monitoraggio. " I risultati degli esami medici indicano che lo stato di salute del detenuto è buono, senza alcuna anomalia, e che attualmente sta vivendo una vita normale nella struttura ", ha aggiunto Shin.

La prima mozione di impeachment nei confronti del presidente è stata respinta nei giorni scorsi grazie al partito di Yoon che si è schierato compatto dalla sua parte. Ma in questi giorni il Partito democratico coreano sta lavorando a una nuova mozione dello stesso tipo mentre le principali istituzioni di polizia del Paese ampliano le loro indagini per verificare se le decisioni del presidente siano da considerarsi una ribellione. La messa ai voti della nuova mozione è prevista per sabato. Il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del sud, Woo Won-shik, ha annunciato oggi di aver esercitato la propria autorità per avviare un'inchiesta parlamentare. Woo ha chiesto ai colleghi parlamentari di costituire rapidamente un comitato speciale per gestire l'indagine, dichiarando ai giornalisti che è necessaria un'inchiesta parlamentare per ottenere una " testimonianza pubblica " da parte di Yoon.

L'ex ministro della Difesa è stato arrestato solo poche ore prima del suo tentativo di suicidio a seguito dell'approvazione da parte di un tribunale del mandato di cattura nei suoi confronti con l'accusa di " aver svolto funzioni critiche durante un'insurrezione " e " abuso di autorità per ostacolare l'esercizio dei diritti ". Si tratta della prima persona che finisce in carcere per i fatti del 3 dicembre. Martedì, Kim ha presentato le sue scuse, affermando, tramite i suoi avvocati, che " tutta la responsabilità di questa situazione ricade esclusivamente su di me ". Si è " profondamente scusato

semplicemente seguendo i miei ordini e adempiendo ai compiti loro assegnati

".

608001px;">" con il popolo sudcoreano e ha affermato che i suoi subordinati stavano "