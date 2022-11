Smascherata l'ipocrisia francese a Ventimiglia: "Come trattano i minori"

La Francia continua ad attaccare l'Italia sul fronte dei migranti e a puntare il dito contro il governo Meloni, accusandolo di scarsa umanità per la gestione dei migranti della nave Ong Ocean Viking, che nei giorni scorsi ha attraccato nel sud della Francia con poco più di 200 migranti a bordo. Come ritorsione, la Francia ha bloccato il ricollocamento di 3500 migranti, che entro il 2023 sarebbero dovuti arrivare in Francia. Numeri comunque bassi e solo teorici, se si considera che finora il Paese di Macron si è fatto carico di appena 38 persone. E a rivelare la vera natura della gestione dei migranti da parte della Francia ci pensa la Caritas, che da anni opera a Ventimiglia e tocca con mano la scorrettezza dei francesi nei respingimenti.

" La cosa grave è che spesso i francesi rimandano indietro dei minori cambiando l'età, questo va contro il trattato di Dublino. Rimandano anche indietro delle famiglie. Pochissimi migranti vogliono restare in Italia, vogliono andare in Germania, Svezia, Olanda ", ha dichiarato Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia, un'organizzazione di volontariato di Ventimiglia. Papini è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" e ha raccontato quello a cui assiste tutti i giorni. Respinti al confine e senza possibilità d'ingresso, spiega Papini, " alla fine i migranti pagano 300 euro ai passeur. I passeur sono persone, spesso anche loro migranti, che non sono riuscite a integrarsi, che hanno una regia dietro, e che si fanno pagare per far passare i migranti e in realtà non li fanno passare ".