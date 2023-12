Telefonata Meloni-Zelensky: sul tavolo adesione all'Ue e pace

Ribadito il pieno appoggio dell'Italia a Kiev, ma non solo. Diversi i temi sul tavolo nel dialogo telefonico tra il premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo la nota di Palazzo Chigi - in cui è stato ribadito "il sostegno del Governo italiano in ogni ambito alle autorità e alla popolazione ucraine" - il numero uno di Kiev ha spiegato che il confronto è servito a "coordinare le posizioni in vista del vertice del Consiglio europeo" .

"Abbiamo discusso dei progressi dell'Ucraina nel soddisfare le raccomandazioni dell'Ue necessarie per la decisione di avviare i negoziati di adesione" , le parole di Zelensky, che ha poi evidenziato di contare "sul fatto che i leader della Ue riconoscano gli sforzi dell'Ucraina e compiano questo passo storico. L'Ucraina ha fatto la sua parte e ha dimostrato di poter ottenere risultati straordinari nonostante le sfide senza precedenti" che sta affrontando. Al vertice prevarrà l'unità e l'Unione europea riaffermerà la propria forza e la propria leadership, ha aggiunto: "Abbiamo inoltre scambiato opinioni sull'attuazione della Formula per la Pace e sui preparativi per il Vertice Globale sulla Pace" .

Zelensky ha incassato ancora una volta l’appoggio di Roma, ma non solo. Il presidente ucraino è stato protagonista prima al Congresso americano e poi alla Casa Bianca per strappare un pacchetto di nuovi aiuti. Nella sua terza visita a Washington dall’inizio dell’invasione russa, l’ex comico ha ottenuto uno stanziamento di 200 milioni di dollari. “È una questione di vita o di morte per l’Ucraina e i tempi sono cruciali” , ha evidenziato Zelensky. Biden ha promesso che gli Stati Uniti non abbandoneranno Kiev – come sperato da Putin – e ha rilanciato il suo appello al Congresso perché trovi un compromesso e approvi nuovi fondi, al momento bloccati "da una minoranza di repubblicani" che stanno facendo "un regalo di Natale" a Putin, come dimostra l'esultanza della propaganda russa che li ha " celebrati ".