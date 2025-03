"Due strozzini". Formigli insulta Trump, ma Cruciani lo fulmina così

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ciclone Trump ha spazzato qualsiasi tipo di certezza all’interno dello scacchiere internazionale e, allo stesso tempo, ha tolto la maschera a un certo tipo di sinistra mediatica e politica italiana. Dopo aver gridato all’allarme autoritario negli Stati Uniti, ora i commentatori progressisti passano direttamente agli insulti. L’ultimo esempio in questa direzione, ovviamente, arriva da Corrado Formigli che, in collegamento con lo studio di In altre parole su La7, paragona Donald Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance niente meno che a “due strozzini” o, come si dice a Roma, “due cravattari”.

Formigli contro Trump

“Te lo saresti immaginato uno scontro così con il presidente ucraino?”, chiede il conduttore Massimo Gramellini. Il riferimento è all’incontro piuttosto aspro tra Zelensky e il numero uno della Casa Bianca. “No, non me lo aspettavo. Una cosa è sicura: Trump con Musk e Vance hanno deciso di sovvertire l’ordine mondiale e io credo che Zelensky sia stato attirato da questi due strozzini che gli chiedevano i soldi, due cravattari che prestano i soldi a tassi altissimi come dicono a Roma ”, spiega Formigli. Un mix di insulti personali e accuse precedenti rivole all’amministrazione americana. “Zelensky ora ha la mia massima solidarietà”, conclude.

La risposta di Cruciani

Un ragionamento sul quale Giuseppe Cruciani, durante l’ultima puntata della Zanzara, ha riflettuto insieme agli ascoltatori di Radio 24. “Stanno letteralmente impazzendo”, esordisce nel suo editoriale. “Di fronte al ciuffone biondo che cambia le carte in tavola, stanno impazzendo”, aggiunge e poi, a stretto giro, riprende le parole di Formigli: “Un conduttore televisivo li definisce addirittura due strozzini cravattari, un altro dice un gangster, un capo mafia, uno squilibrato”. Da qui Cruciani evidenzia il solito doppio standard della sinistra: “Il presidente degli Usa è un simbolo di democrazia quando conviene ad una certa sinistra, a certi progr al contrario è un gangster! Ma vaff...

“Zelensky era convinto e abituato ad andare a Washington con la lista della spesa probabilmente…adesso amici miei è cambiata la musica! O lo accetti o ti attacchi al ca...o!”

”. Come fa notare il conduttore,