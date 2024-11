Elezioni Usa, gli orari chiave per seguire lo spoglio: cosa succede stanotte

Americani al voto per eleggere il presidente

L'ora x per le elezioni americane scatta alla mezzanotte italiana, quando inizieranno i chiudere i primi seggi e per capire quale sarà l'orientamento del voto degli elettori è necessario controllare gli Stati chiave, sette in tutto, che sono in bilico e che determineranno il vincitore di questa tornata elettorale. Gli ultimi seggi, quelli delle isole Aleutine dell’Alaska, chiuderanno quando in Italia saranno ormai le 7 del mattino.

Non tutti gli Stati hanno lo stesso peso per i candidati, come dimostra anche il loro orientamento nel fare investimenti durante la campagna elettorale. E sono solo 7, tra tutti, quelli sui quali sono puntati i riflettori del pianeta. Il primo che chiuderà le sue urne tra questi è la Georgia, dove Trump pare essere in vantaggio ma qui il risultato di gioca sulle contee. Dekalb è quella a cui Kamala Harris punta maggiormente, soprattutto perché qui Biden vinse con oltre l'80% delle preferenze. Se ci dovessero essere una flessione, sarebbe un risultato negativo per i democratici. Nel 2020 ci vollero 20 giorni per conoscere il vincitore nello Stato e avvenne per appena 12mila voti a favore del candidato dem.

All'una e trenta sarà il momento del North Carolina, dove Trump è risultato vincitore sia nel 2016 (quando venne eletto) sia nel 2020 (quando vinse Biden). I sondaggi e gli analisti lo danno in vantaggio anche in questa tornata elettorale. Una flessione potrebbe essre letta come un indebolimento generale del candidato ma questo Stato potrebbe essere una cartina al tornasole per Harris, perché se non dovesse riuscire a ottenere i risultati cercati nell'elettorato rurale, potrebbe essere il segnale di un calo in tutto il Paese.

Alle 2 seggi chiusi in Pennsylvania, che tra i 7 Stati in bilico è quello che assegna il maggior numero di voti. Fino a prima della chiusura, entrambi viaggiavano in sostanziale pareggio. Ma ci sarà la chiusura parziale anche in Michigan, dove la totalità dei seggi chiuderanno poi alle 3. Chiunque otterrà segnali positivi in questi due Stati ha buone possibilità di ottenere la vittoria finale. Non è tanto la vittoria nei feudi dell'avversario a dare indicazioni quanto i margini conquistati da ciascun candidato.

Alle tre chiuderanno i seggi dell'Arizona, dove Biden nel 2020 vinse soprattutto grazie ai voti degli ispanici nella contea di Maricopa. Questo è uno dei Paesi in cui è maggiormente diffuso il voto per corrispondenza e quest'anno, con l'aumento dei controlli, i tempi per raggiungere il risultato definitivo potrebbero risultate più lunghi. Secondo gli analisi potrebbero servire oltre 10 giorni per gli esiti. Nel Wisconsin, dalle 3 in poi, tutti gli occhi saranno puntati sulla Dane County, dove i democratici tradizionalmente vincono con ampissimo margine. Se così non dovesse essere sarebbe un campanello gravissimo per Harris. Qui i risultati sono previsti per il pomeriggio italiano, circa 10 ore dopo la chiusura.

Alle 4 chiudono, invece, i seggi in, che benché sia uno Stato che elegge solamente 6 grandi lettori, più volte in passato si è rivelato decisivo, soprattutto quando la forbice è molto stretta. Questo potrebbe essere uno di quei casi. Finora, la vittoria dem dello Stato è sempre avvenuta con almeno 10 punti percentuali di vantaggio.

Nell'ordine, ecco gli orari di chiusura di tutti i seggi degli Stati Uniti: