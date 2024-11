Elezioni Usa, i leader mondiali si congratulano con Trump. Meloni: "Rafforzeremo legame"

Ascolta ora 00:00 00:00

La valanga Donald Trump ha stravolto, per la seconda volta, gli Stati Uniti d’America. Il discorso trionfante a Palm Beach, in Florida, è l’ultimo timbro dell’ormai 47esimo presidente americano. Quando la vittoria del tycoon ai danni di Kamala Harris sembra solo una questione di formalità, sono tantissime le reazioni che arrivano dalla politica internazionale e dall’interno dei confini della politica italiana.

Il messaggio di Orban

Il primo a festeggiare l’inaspettata vittoria di The Donald è stato Viktor Orban, il primo ministro dell'Ungheria e presidente di turno del Consiglio Ue. "Il più grande ritorno nella storia politica degli Usa! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Il mondo ne aveva molto bisogno" , ha scritto sui social.

La reazione di Israele

Dal Likud, il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivano le prime dichiarazioni con le congratulazioni per Donald Trump. "Bentornato Mr. President!!", scrive su X in inglese il ministro dell'Istruzione Yoav Kisch con le bandiere di Stati Uniti e Israele. "Congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump - gli fa eco il ministro della Cultura Miki Zohar - Guardiamo già ai prossimi quattro anni" . Netto il messaggio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha auspicato un rinovvato impegno nella storica alleanza tra Israele e Stati Uniti: "Cari Donald e Melania Trump, congratulazioni per il vostro più grande ritorno della storia! Il suo storico ritorno alla Casa Bianca rappresenta un nuovo inizio per l'America e un forte rinnovato impegno nei confronti della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!".

Le congratulazioni di Macron

Le congratulazioni sono arrivate anche dal presidente francese Emmanuel Macron. " Congratulazioni al presidente Donald Trump. Pronto a lavorare insieme come abbiamo saputo fare per quattro anni. Con le vostre convinzioni e le mie. Con rispetto e ambizione. Per più pace e prosperità" , ha scritto Macron in un post su X

Pechino auspica una "coesistenza pacifica"

Un messaggio tanto criptico quanto importante arriva anche dalla Cina, il grande avversario politico ed economico degli Usa. "Continueremo ad affrontare e gestire le relazioni tra Cina e Stati Uniti sulla base dei principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione win-win" , ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning durante un regolare briefing. Insomma, un messaggio volto alla creazione di una “coesistenza pacifica” tra Pechino e Washington.

La versione della Russia

Una prima reazione arriva anche dalla Russia. E la vittoria di Trump, nella logica russa, è vista nell’ottica della guerra in Ucraina. A parlare è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev che su Telegram scrive: “Donald " Trump ha una qualità che ci è utile: essendo un uomo d'affari fino al midollo, è mortalmente avverso a spendere soldi per vari tirapiedi e accoliti, per alleati idioti... La domanda è quanto Trump sarà costretto a dare per la guerra in Ucraina"

Il post di Zelensky

Diamteralmente opposta la visione del premier ucraino Volodymyr Zelensky: "Ricordo il nostro bell'incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo parlato nei dettagli del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del piano per la vittoria e dei modi per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina - scrive Zelensky in un lungo post su X - Apprezzo l'impegno del presidente Trump per l'approccio 'pace attraverso la forzà negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nei fatti avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero lo metteremo in pratica insieme"

Le reazioni della politica italiana

Tornando alla politica nostrana, Il presidente del consiglio Giorgia Meloni si congratula con il neoeletto presidente e parla di una "alleanza incrollabile" con gli Usa: "A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni 'sorellè, legate da un'alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro presidente".

il primo a congratularsi con il 47esimo presidente americano è Matteo Salvini. Il vicepremier italiano e leader della Lega ha commentato su Instagram: "Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump".

Molto più riflessivo è il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Donald Trump ha vinto in modo netto le elezioni americane e sarà il 47mo presidente degli Stati Uniti – ha scritto su X - Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l'onore

delle armi alla sconfitta Kamala Harris". "Spero che per l'Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al presidente eletto Trump e grazie al presidente Biden per il lavoro di questi anni", ha concluso.