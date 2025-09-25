Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele

La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza dice no alla proposta di mediazione pervenuta dal governo italiano. A nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è stato infatti comunicato alle autorità italiane di " non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme ". I membri della missione umanitaria sottolineano che loro linea rimane "f edele al suo obiettivo originario di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale ".

Non solo, ma prenderebbero tutto questo come " un atto di sfida all'ordinanza provvisoria della Corte internazionale di giustizia che impone a Israele di facilitare gli aiuti umanitari verso Gaza ", sottolineano ancora dalla Flotilla. " Continuiamo a chiedere al governo una risposta netta, severa e seria, in linea con il diritto internazionale - viene altresì sottolineato -. Oggi gli attacchi israeliani a Gaza hanno già ucciso un totale di 30 persone. Il recente bombardamento di una abitazione familiare ha ucciso 11 persone tra cui anche bambini ". Il comitato direttivo è convinto che questa cifra sarebbe " destinata a salire a fronte delle ultime incursioni dell'esercito israeliano in corso nel campo profughi centrale di Bureij e nel quartiere di Tal al-Hawa, a Gaza City. Dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso almeno 65.419 persone e ne ha ferite 167.160. Si ritiene che migliaia di altre siano sepolte sotto le macerie ".

Non consentiremo alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale

Sull'intenzione di "sfondare" le acque israeliane risponde direttamente l'ambasciata d'Israele in Italia "".