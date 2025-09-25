Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele

La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza dice no alla proposta di mediazione pervenuta dal governo italiano. A nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è stato infatti comunicato alle autorità italiane di "non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme". I membri della missione umanitaria sottolineano che loro linea rimane "fedele al suo obiettivo originario di rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale".
Non solo, ma prenderebbero tutto questo come "un atto di sfida all'ordinanza provvisoria della Corte internazionale di giustizia che impone a Israele di facilitare gli aiuti umanitari verso Gaza", sottolineano ancora dalla Flotilla. "Continuiamo a chiedere al governo una risposta netta, severa e seria, in linea con il diritto internazionale - viene altresì sottolineato -. Oggi gli attacchi israeliani a Gaza hanno già ucciso un totale di 30 persone. Il recente bombardamento di una abitazione familiare ha ucciso 11 persone tra cui anche bambini". Il comitato direttivo è convinto che questa cifra sarebbe "destinata a salire a fronte delle ultime incursioni dell'esercito israeliano in corso nel campo profughi centrale di Bureij e nel quartiere di Tal al-Hawa, a Gaza City. Dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso almeno 65.419 persone e ne ha ferite 167.160. Si ritiene che migliaia di altre siano sepolte sotto le macerie".Sull'intenzione di "sfondare" le acque israeliane risponde direttamente l'ambasciata d'Israele in Italia "Non consentiremo alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetteremo alcuna violazione del legittimo blocco navale".