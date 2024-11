G20, cosa prevede l'alleanza globale contro la fame che l'Argentina non ha firmato

Ascolta ora 00:00 00:00

Una Alleanza globale contro la fame per "sradicare questa piaga che disonora l'umanità". Il G20 di Rio de Janeiro si è aperto nel nome di una intesa ad ampio raggio promossa dalla presidenza brasiliana di turno e già sottoscritta da 81 Paesi, tra cui l'Italia, 26 organizzazioni internazionali, 9 istituzioni finanziarie e 31 fondazioni filantropiche e organizzazioni non governative. Tra i Paesi firmatari dell'alleanza ci sono gli Stati Uniti, la Cina, la Francia, la Germania, l'India, l'Australia, la Norvegia e il Bangladesh. Proprio oggi l'Italia ufficializzerà la sua adesione nel corso dell'atteso intervento del premier Giorgia Meloni, previsto nella prima sessione che apre il summit internazionale.

G20, l'alleanza contro la fame

"Le disuguaglianze sociali, razziali e di genere, si stanno aggravando a seguito di una pandemia che ha causato la morte di oltre 15 milioni di persone. Il simbolo ultimo della nostra tragedia collettiva è la fame e la povertà", ha affermato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva aprendo i lavori. "Secondo la Fao, nel 2024 - ha aggiunto - ci saranno circa 733 milioni di persone ancora malnutrite. È come se le popolazioni di Brasile, Messico, Germania, Regno Unito, Sud Africa e Canada, messe insieme, stessero morendo di fame. Sono donne, uomini e bambini, il cui diritto alla vita, all'istruzione, allo sviluppo e al cibo viene quotidianamente violato". Secondo il presidente brasiliano, "in un mondo che produce quasi 6 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, ciò è inaccettabile". Nel proprio discorso, Lula ha anche definito la fame nel mondo come un "prodotto di decisioni politiche, che perpetuano l'esclusione di gran parte dell'umanità".

Per aderire alla suddetta alleanza di contrasto alla fame e alla povertà, ogni Paese deve firmare un documento con diversi termini di impegno, specificando come può partecipare. Ci sono diversi modi per farlo e uno di questi è la condivisione di esperienze di successo nelle politiche pubbliche per combattere la fame e la disuguaglianza. Un altro modo è quello di trasferire fondi o offrire condizioni di finanziamento favorevoli. Ci sono anche Paesi che aderiscono come interessati a ricevere aiuti, impegnandosi a rendere conto e a pagare. L'elenco dei Paesi o delle istituzioni che possono aderire all'Alleanza non sarà chiuso e potrebbe includere nuovi membri nel tempo.

Lo strappo dell'Argentina

Proprio in riferimento a questa intesa, al G20 di Rio si è però registrato lo strappo dell'Argentina. Il Paese guidato dal presidente Javier Milei è stato infatti l'unico, tra quelli partecipanti al summit brasiliano, a non aver sottoscritto l'alleanza globale contro la fame e la povertà. A riferirlo sono fonti diplomatiche ascoltate da Cnn Brasile. All'avvio del G20 si sono così cristallizzate quelle divergenze tra Brasile e Argentina già delineatesi prima del vertice. Il presidente argentino Javier Milei, al suo esordio a un vertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi del G20, si è presentato a Rio de Janeiro come portavoce di un'agenda marcatamente improntata alla lotta al globalismo e alle organizzazioni multilaterali, in contrasto dunque con le prospettive auspicate dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, promotore di una coalizione trasversale "contro la fame, la povertà e la disuguaglianza". Ed è proprio a quella proposta di alleanza che l'Argentina ha fatto mancare la propria adesione.

Ottantuno Paesi hanno già formalizzato l'adesione al piano dell'Alleanza globale contro la fame e la povertà; diversamente, l'Argentina di Milei non ha dichiarato alcun interesse a partecipare, ponendosi dunque come voce dissenziente rispetto alla maggioranza dei Paesi e delle organizzazioni internazionali presenti al vertice. A quanto si apprende, i diplomatici brasiliani valutano le posizioni dell'Argentina come "discrepanti" con quelle del resto dei Paesi membri del G20, mentre gli inviati dei leader negoziano la dichiarazione finale del gruppo.

Intanto, a Rio de Janeiro, Milei prosegue la propria serie di colloqui bilaterali, tra cui quello con l'omologo cinese Xi Jinping, occasione per affinare i dettagli della missione che il presidente argentino effettuerà a Pechino nel 2025.

Un viaggio che continua a suscitare dibattito nell'opinione pubblica argentina, dopo dure critiche rivolte da Milei al sistema politico ed economico cinese, emblema delle "dittature comuniste" nemiche della "libertà" da lui predicata come valore di riscatto dell'umanità.