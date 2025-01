L'Italia all'Iran: "Garanzie totali e liberazione immediata di Cecilia Sala"

Ascolta ora 00:00 00:00

Aumentano le pressioni della Farnesina sull'Iran per ottenere la liberazione di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata lo scorso 19 dicembre nel suo albergo di Teheran. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il ministero guidato da Antonio Tajani avrebbe inviato una nota verbale all'Iran, tramite l'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei, in cui chiede "garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecila Sala " e la " liberazione immediata ". L'arresto della giornalista, ora reclusa in un carcere nei pressi della Capitale iraniana, rientrerebbe nel piano di "scambio" che l'Iran vorrebbe mettere in atto con il nostro Paese per ottenere la liberazione di Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato all'aeroporto di Malpensa il 16 dicembre dietro mandato di cattura internazionale emesso dagli Stati Uniti, che ora hanno chiesto l'estradizione.

Sala è accusata di aver " violato le leggi della Repubblica islamica ", come riferisce una nota del dipartimento generale dei media esteri del ministero della Cultura di Teheran l'arresto " è stato eseguito secondo la normativa vigente ed è stata informata l'ambasciata italiana a Teheran ". Il governo italiano sta conducendo un lavoro molto delicato per riportare a casa la giornalista.

La riservatezza è uno degli elementi fondamentali per arrivare al risultato che tutti noi desideriamo

", sono state le parole del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, in un'intervista rilasciata a La Stampa.

Articolo in aggiornamento