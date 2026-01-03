Dal "Genocidio" palestinese al rapimento di Maduro: per i "compagni" il governo italiano è sempre complice

Forze politiche di sinistra e associazioni protestano oggi a Torino per condannare l'attacco di Trump al Venezuela. "Gli USA ancora una volta attaccano un Paese sovrano e sconvolgono la pace di un'intera regione! E gli altri paesi occidentali che hanno fatto in questi mesi? Hanno provato a opporsi all'ennesima operazione di guerra? Hanno detto qualcosa contro l'ennesima aggressione? ", si chiede in una nota accorata il movimento politico Potere al Popolo che, insieme a Rifondazione Comunista e altre organizzazioni dà appuntamento nel pomeriggio in piazza Castello alle 18,30 per un sit-in di protesta antimperialista. Da parte dell'occidente, prosegue il comunicato: "Silenzio e assenso complice, a partire dal nostro governo.

Questo è stato chiaro già a partire dal conferimento del Premio Nobel per la Pace alla Machado, che ha invocato più volte il golpe e l’aggressione militare al proprio Paese. Anche in quel caso il nostro governo è stato uno dei maggiori responsabili e supporter dell’estrema destra latino-americana".