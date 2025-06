Il messaggio di Macron a Meloni: "Rafforzare il dialogo"

Ascolta ora 00:00 00:00

All'indomani dell'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, Emmanuel Macron dai social ha lasciato un messaggio diretto proprio al premier: " Grazie, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo avuto un ottimo incontro che ci ha permesso di approfondire la nostra coordinazione per far avanzare insieme l'agenda franco-italiana ed europea. L'Europa si costruisce attraverso il dialogo e l'azione ". Meloni, invece, questa mattina, ha lasciato un messaggio sui social sottolineando che l'incontro è " molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni ". Come nazioni " fondatrici dell'Unione Europea intendiamo lavorare insieme per un'Europa più sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi ".

Abbiamo riscontrato, ha aggiunto Meloni, " forti convergenze sull'agenda europea sulla competitività, sulla semplificazione normativa, sul tema degli investimenti pubblici e privati, della transizione energetica con piena neutralità tecnologica e sul sostegno a settori strategici come automotive, siderurgia, intelligenza artificiale, energie decarbonizzate rinnovabili così come nucleare e spazio ". Durante l'incontro, ha concluso il presidente del Consiglio, " abbiamo infine concordato che il prossimo vertice bilaterale si terrà in Francia all'inizio del 2026, per sviluppare ulteriormente la già stretta collaborazione tra le nostre due nazioni ".

I media francesi hanno commentato con una certa sorpresa e positività l'incontro. Il sito di Les Echos ha definito l'incontro " un segnale di pacificazione dopo mesi di tensioni fra i due leader ". Per la tv BFM, Meloni e Macron " hanno messo in mostra il loro 'impegno comune' e le loro 'forti convergenze' ". Viene poi aggiunto: " Ognuno sussurra ad un'orecchio del presidente americano: il francese sull'Ucraina, l'italiana sui dazi.

una tappa importante nelle relazioni transalpine

Ma il risultato dei loro rispettivi sforzi di mediazione resta incerto, e fra i dirigenti di Francia e Italia, spesso rivali, il dialogo è complicato". Il quotidiano "Le Monde" ha scritto, invece, che l'incontro potrebbe segnare "".