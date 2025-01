"Qui per rafforzare le relazioni". Meloni a Washington per l'insediamento

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella mattinata di Washington, il presidente Giorgia Meloni si è recata nella chiesa di St. John, vicino alla Casa Bianca, per partecipare a una funzione religiosa con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, prima della cerimonia per il suo insediamento. Prima di entrare nell'edificio religioso, il presidente del Consiglio italiano si è fermato con alcuni giornalisti per spiegare la sua presenza a Washington, unico leader europeo invitato all'insediamento. " Penso che sia estremamente importante per una nazione come l'Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e, semmai, rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse ", ha detto Meloni, che due settimane fa è volata a Mar-a-Lago per un incontro informale con il presidente eletto.

Pare che Meloni non resterà a lungo a Washington, perché subito dopo l'insediamento è prevista la sua ripartenza in direzione di Roma, dove dovrebbe far ritorno domani in mattinata. La cerimonia si svolgerà, per la prima volta in quarant'anni, al chiuso a causa dell'ondata di gelo artico che sta sferzando il Nordamerica e che porterà le temperature vicine ai 20 gradi sotto lo zero. Condizioni estreme che hanno suggerito all'organizzazione e all'amministrazione lo spostamento dell'insediamento per evitare che i presenti possano subire ripercussioni per il grande freddo. " Non è l'Italia a essere in prima fila, ma è Giorgia Meloni che ha portato l'Italia in prima fila. Non sono abituato a dire una cosa di questo tipo, ma è la credibilità che Giorgia Meloni ha acquisito in questi anni nel lavoro della sua vita che l'ha portata a essere in prima fila e quindi a portare oggi l'Italia in prima fila ", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Nella chiesa di St. John, oltre a Giorgia Meloni, erano presenti, ovviamente, Elon Musk e il vice-presidente eletto J. D. Vance.

Sia Vance che Trump sono entrati in chiesa con le rispettive famiglie, il presidente eletto mano nella mano con sua moglie Melania, con un elegante abito con cappello blu rifinito in bianco. A officiare la cerimonia è stato il reverendo Robert Fisher. La messa a St. John è una parte fondamentale dell'insediamento da 92 anni, è lo step di apertura della cerimonia, che ha il suo culmine alla Casa Bianca.