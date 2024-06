Lo spazio aereo, il controllo del mare e l'intelligence: il piano di Piantedosi per il G7

A poco più di una settimana dall'inizio del G7, in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia, il piano sicurezza è completo. Quest'oggi, il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto a Brindisi il comitato per l'ordine e la sicurezza. Le location scelte per questo appuntamento importantissimo sono Brindisi e Borgo Egnazia e il dispendio di energie organizzative per l'evento è massimo. " Credo che sarà una bella opportunità, non solo per l'importanza dell'appuntamento perché sarà una vetrina per la Puglia, ma perché sarà uno dei tanti modi in cui mostriamo al mondo le nostre bellezze e anche per la buona organizzazione che siam capaci di mettere in campo ", ha dichiarato il titolare del Viminale.

Presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha annunciato di aver " consegnato questa mattina il piano sanitario della Regione Puglia per il G7, che sarà poi integrato con le eventuali segnalazioni che arrivano dall'intelligence, dalle delegazioni governative, dalla sanità militare o anche da altre regioni" . Il ministro si è detto " fiducioso che vada tutto bene. Brindisi e la Puglia faranno la loro degnissima figura anche in questo ". Piantedosi, che conosce piuttosto bene questo territorio, è " molto orgoglioso della sua bellezza e quindi è uno scenario tra i migliori che potesse essere offerto ".

Il titolare del Viminale ha definito "proficua" la riunione tenuta a Brindisi quest'oggi, spiegando che l'organizzazione dell'evento " è ulteriormente cresciuta con invito ad altri Paesi che non fanno parte del G7 ". Per il momento non sono emerse criticità e " preoccupazioni non ce ne sono " ma, spiega, " le mettiamo in conto ". Quello in cui confida l'organizzazione è " che siano contenute in dinamiche di sostenibilità nel senso che è legittimo anche manifestare. Ci sono attenzioni su quelle che sono le cose che si preannunciano ". Le preoccupazioni al momento non sono presenti " per valutazioni di rilevante criticità rispetto a quello che è stato messo in campo. C'è attenzione sicuramente ".

A Borgo Egnazia arriverà anche Papa Francesco e la sua sicurezza, ha spiegato il ministro, " rientra nel coordinamento generale ". Non si sa ancora quando il Santo Padre presenzierà al G7, lo stesso Piantedosi ha sottolineato che " il programma ufficiale verrà diramato dalle autorità nel momento opportuno ". Tra le misure adottate per garantire la massima sicurezza per lo svolgimento dell'evento " ci sarà l'interdizione aerea e ci sarà il controllo del mare. Saranno anche stabiliti percorsi alternativi ".

c'è una grande mobilitazione delle delegazioni, si in arrivo dagli aeroporti che verso i luoghi dell'evento, e poi c'è la cena offerta dal capo dello Stato, offerta qui nel castello di Brindisi

Piantedosi ha spiegato che "".