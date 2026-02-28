Iran, Meloni convoca il governo dopo l’attacco: allerta per gli italiani nella regione

Il governo italiano segue con la massima attenzione l’escalation in Iran dopo l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele. Questa mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto una conferenza telefonica a Palazzo Chigi alla luce degli ultimi sviluppi in Medio Oriente.

Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepresidente Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. Nel corso della call è stata analizzata la situazione nel suo complesso, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini italiani presenti nella regione.

Palazzo Chigi, in una nota, invita tutti i connazionali alla “massima prudenza” e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nell’area e dalla Farnesina. “In questo momento particolarmente difficile – si legge – l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”.

La presidente del Consiglio, viene inoltre sottolineato, “si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”, con l’obiettivo di favorire una de-escalation.

Sull’attacco è intervenuto anche Salvini, parlando a un gazebo della Lega a Milano. “Abbiamo appena fatto una call come governo, è chiaro che la via diplomatica è sempre la preferibile”, ha detto il vicepremier. “Se c’è da parte degli Stati Uniti la certezza che il regime islamista iraniano si stia avvicinando alla bomba atomica… hanno ritenuto di intervenire. Noi seguiamo la vicenda e ci occupiamo e preoccupiamo di tutelare i civili, a partire dagli italiani che sono in Iran”.

Salvini ha inoltre sottolineato che, “a quanto mi risulta, siamo stati avvertiti ad attacco cominciato”, confermando come Roma sia stata informata a operazione già avviata.

Nuovo vertice in serata

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, dove ha convocato per questa sera un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele e Usa all'Iran.

La riunione, a quanto si apprende, è prevista a breve. Poco prima di Meloni è giunto nella sede del governo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'altro vicepremier, Matteo Salvini, dovrebbe partecipare in collegamento al vertice.