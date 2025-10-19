Italia-Usa: Meloni: "Cultura woke cerca di dividerci, Columbus Day non si cancella"

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura 'Wokè". E' un passaggio del videomessaggio di Giorgia Meloni trasmesso nel corso del Gala del 50esimo anniversario della Niaf a Washington. Queste forze, ha continuato la premier in riferimento alle polemiche che negli anni precdenti hanno catratterizzato in America il Columbus Day, "cercano di cancellare la nostra cultura". Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo "è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell'arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo", ha detto Meloni. "Il Columbus Day è qui per restare", ha proseguito la premier, ringraziando il presidente Donald Trump epr la proclamazione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni per Colombo. "Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero", ha affermato Meloni nel suo videomessaggio. Donald Trump posta un video di 21 secondi di Giorgia Meloni sul suo social Truth e riposta un tweet di LynneP in cui la premier viene lodata. "Giorgia Meloni sfida l'Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante", è il post di LynneP accompagnato da un altro filmato.



"Per mezzo secolo, la Niaf è stata la voce incrollabile, il cuore pulsante e la spina dorsale della comunità italoamericana". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National Italian American Foundatio a Washington. "Siamo qui per celebrare una tradizione forgiata nei quartieri più difficili, costruita con un lavoro onesto e sostenuta da una fede incrollabile nella famiglia, nella religione e nel futuro", ha proseguito la presidente del consiglio. "I vostri antenati non sono semplicemente arrivati ;;in America. Hanno contribuito a costruire e plasmare l'America di oggi e questa tradizione di eccellenza continua brillantemente", ha detto ancora Meloni sottolineando che "una parte significativa del Pil italiano è proprio lì a Washington".



