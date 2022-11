"È caduto nella sua stessa trappola". Le Figaro a gamba tesa contro Macron

Emmanuel Macron e il suo governo hanno messo un piede in fallo con la gestione della nave Ocean Viking. L'attacco scomposto all'Italia, che su 4 navi ne ha prese in carico 3, è stato un autogol clamoroso per l'ex enfant prodige della politica, che ha mandato avanti il suo ministro dell'Interno a fare la voce grossa contro l'Italia, minacciando ripercussioni contro il nostro Paese. Gli attacchi a Macron arrivano soprattutto dall'interno e non è solo l'opposizione a criticare il modo il cui il presidente francese ha gestito la questione, perché uno degli attacchi più centrati è arrivato da Le Figaro, uno dei principali quotidiani transalpini.

" Una politica pasticciata per affrontare l'immigrazione clandestina ", si legge oggi in un editoriale dedicato alla vicenda dell'Ocean Viking dal titolo "Macron preso nella sua trappola". Le Figaro non usa troppi giri di parole per criticare il presidente francese: " A forza di dire o fare una cosa e il suo contrario. L'esecutivo è caduto nella sua stessa trappola. Come si può accusare di razzismo un deputato del Rassemblement National che si opponeva nell'emiciclo all'arrivo dell'Ocean Viking sulle nostre coste, quando una settimana dopo Emmanuel Macron e Gérald Darmanin cercano con ogni mezzo di respingere quella stessa nave? ".

Questa assurda ipocrisia del governo di Emmanuel Macron è stata messa nero su bianco da Le Figaro, che ha evidenziato le contraddizioni di una politica che dice e fa tutto e il contrario di tutto. E questa non è l'unica contraddizione che Le Figarop contesta a Emmanuel Macron e al suo governo: " Come si può essere intransigenti con l'esecuzione degli obblighi di lasciare il territorio, auspicando al tempo stesso la facilitazione nella distribuzione di permessi di soggiorno per aiutare i settori di attività in difficoltà? ".