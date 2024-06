"L'Italia ha stupito e tracciato la rotta". Meloni soddisfatta del G7 in Puglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottima chiusura di seconda giornata di G7 per Giorgia Meloni, soddisfatta del risultato degli incontri che si sono svolti quest'oggi. È stata una giornata storica per il vertice dei leader, in quanto per la prima volta ha partecipato anche il Santo Padre, che ha preso parte all'incontro sull'intelligenza artificiale. Numerosi anche i bilaterali che si sono susseguiti nel corso della giornata, che hanno portato a importanti accordi tra i leader mondiali, nella giornata in cui il G7 è stato "allargato".

" In questi giorni l'Italia è stata al centro del mondo e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e io sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta ", ha detto il presidente del Consiglio italiano in un video postato al termine dei lavori della seconda giornata del G7 a Borgo Egnazia. " Questo G7 per la prima volta nella storia ha parlato anche di governo dei flussi migratori ", ha sottolineato il premier, aggiungendo che " abbiamo convenuto che è necessario costruire un coordinamento a livello internazionale e sviluppare una strategia nuova che sia basata su diverse direttrici, a partire dalla necessità di costruire un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani e di mettere così a sistema gli sforzi per contrastare una piaga che alimenta i flussi di migrazione illegale e rappresenta una nuova forma di schiavitù ".

E rispondendo alle polemiche che si sono susseguite in questi giorni, il presidente del Consiglio ha ribadito che " il G7 ha confermato di non essere una sorta di fortezza chiusa, che deve difendersi da qualcosa o da qualcuno, ma un'offerta di valori che si apre al mondo, che vuole costruire sviluppo e crescita condivisi ". La dichiarazione finale del vertice G7, prosegue Meloni nel suo intervento video, è un documento " estremamente significativo, che contiene i tanti impegni che il G7 ha deciso di assumersi ", ossia " impegni concreti, reali, che riguardano questioni dirimenti per il nostro presente, per il nostro futuro" e sui quali il G7 "ha ribadito la sua compattezza ".

Nel chiudere il suo intervento, il premier ha voluto ringraziare " tutti i leader, Joe, Emanuel, Rishi, Olaf, Justin, Fumio, Ursula e Charles per il grande contributo che hanno dato al successo di questa iniziativa ". Non un caso la scelta di chiamarli per nome, a sottolineare il rapporto quasi amichevole e di estrema collaborazione che intercorre tra loro. " Ringrazio anche i leader delle nazioni e delle organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sessione Outreach, una delle più nutrite e rappresentative di sempre, che hanno reso questo vertice ancora più significativo ", ha sottolineato.

