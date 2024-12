Mattarella e Meloni insigniti con le "gran croci" dei due principali ordini civili spagnoli

Il re e la regina di Spagna al loro arrivo all'aeroporto di Fiumicino

Dalla Spagna arrivano due importanti riconoscimenti per Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, i quali sono stati rispettivamente insigniti con la Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica e la Gran Croce del Reale e Illustre Ordine Spagnolo di Carlo III. A riferirlo è l'agenzia di stampa "Europa Press", che cita la Gazzetta ufficiale dello Stato iberico. Il consiglio dei ministri ha conferito la Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica anche al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, e all'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino. L'annuncio arriva a poche ore di distanza dalla nomina del presidente del Consiglio come "persona più potente d'Europa" nel 2025 secondo Politico. " Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e un consulente chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero di telefono che devi comporre è quello di Giorgia Meloni ", scrive la testata statunitense nelle motivazioni.

L'ordine di Isabella la Cattolica dipende ora dal ministero degli Esteri e la sua funzione attuale è quella di " premiare cittadini spagnoli e stranieri che, con comportamento straordinario di carattere civile, rendono beneficio alla nazione o contribuiscono in maniera rilevante a favore delle relazioni di amicizia e di cooperazione fra la Spagna ed il resto della comunità internazionale ". Lo scopo del Reale e illustre ordine spagnolo di Carlo III, invece, ieri e oggi, è quello di premiare i cittadini benemeriti per i loro servigi resi allo Stato o alla Corona. Si tratta del più importante riconoscimento civile che può essere concesso in Spagna e il suo gran maestro è il re in carica.

La notizia del riconoscimento è arrivata nei giorni il cui il re Felipe e la regina Letizia sono arrivati a Roma per una visita di Stato. Ad accoglierli ieri sera all'aeroporto di Roma c'era il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi. I due regnanti rimarranno nel nostro Paese due giorni con un'agenda piena di impegni. Al loro arrivo hanno fatto visita all'Accademia Reale di Spagna a Roma, che quest’anno festeggia i 50 anni, mentre questa mattina la coppia reale è attesa al Quirinale, dove sarà ricevuta da Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura. Dal Quirinale si recheranno all'Altare della Patria, dove è previsto un loro omaggio al milite ignoto. Quindi, sono attesi presso il Casino del Bel Respiro, situato nel parco di Villa Doria Pamphili, per un pranzo offerto dal presidente Giorgia Meloni e da lì si recheranno in Senato per una visita di Palazzo Madama. Questa visita permetterà ai regnanti spagnoli di ammirare alcuni fregi recuperati che mostrano l'incoronazione di Carlo V.

A Montecitorio ci sarà poi la visita congiunta e mentre il re incontrerà il sindaco Roberto Gualtieri a Roma, la regina incontrerà il personale della Fao. Infine, questa sera, è stata indetta una cena di gala al Quirinale in loro onore, durante la quale la regina, in rispetto della consuetudine, non indosserà la tiara, in quanto l'Italia non è una monarchia. Domani, quindi, si sposteranno a Napoli dove pranzeranno con il presidente della Repubblica a villa Rosebery.

Infine, il re terrà una lectio al teatro san Carlo nell'ambito del programma degli eventi celebrativi per gli 800 anni dell'Università degli studi di Napoli Federico II. In quest'occasione a Felipe verrà conferita lain Scienze sociali e statistiche. Da qui, poi, i reali faranno rientro in Spagna in serata.