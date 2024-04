Attacco dell'Iran a Isralee, Giorgia Meloni convoca il G7

La presidenza italiana, nella persona di Giorgia Meloni, ha convocato il G7 in videoconferenza in occasione dell'attacco iraniano in Israele di questa notte. Non è ancora stato reso noto l'orario ma la riunione si terrà nel primo pomeriggio di oggi per discutere di quanto accaduto e di eventuali ripercussioni. Questa notte, per altro, si sono alzati in volo gli aerei USA, francesi e inglesi, tutti e tre componenti del G7.

Nella notte, il presidente del Consiglio italiano è rimasto in costante contatto con tutti i ministri dell'esecutivo per gli aggiornamenti relativi agli attacchi condotti con i droni e i missili verso Israele. " Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario ", ha dichiarato nella notte il ministro Antonio Tajani su X. Palazzo Chigi ha reso noto che l'esecutivo, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, era operativo per qualunque situazione.

Questa sera, alle 22 ora italiana, è stato convocato il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, dopo la richiesta avanzata da Israele a seguito dell'attacco iraniano. L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, nella notte ha inviato una lettera all'ambasciatrice maltese, Vanessa Frazier, esortandola a convocare il Consiglio nel più breve tempo possibile ed esortando l'Onu a condannare l'attacco condotto contro lo Stato ebraico.

nell'esercizio del diritto intrinseco dell'Iran all'autodifesa, come delineato nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e in risposta alle ricorrenti aggressioni militari israeliane, in particolare all'attacco armato del 1° aprile 2024 contro le sedi diplomatiche iraniane, a dispetto dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite

L'ambasciatore iraniano all'Onu,, nel frattempo ha inviato una lettera al Segretario generale,, giustificando l'attacco che, da parte dell'Iran, è stato comunicato che rientra "".