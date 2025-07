"Urgente la tregua a Gaza". Meloni sente l'emiro Qatar e Netanyahu

Sono giornate di telefonate internazionali per Giorgia Meloni, che dopo aver avuto una conversazione telefonica con Donald Trump quest'oggi ha sentito anche l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. Durante tutte le telefonate, il presidente del Consiglio ha richiamato l'urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l'accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all'assistenza umanitaria.

Nella giornata di oggi è arrivato l'ok del premier israeliano all'invio dei negoziatori israeliani a Doha, in Qatar, per colloqui indiretti con Hamas sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. La partenza dovrebbe avvenire già nelle prossime ore ma, intanto, le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che " questa mattina un aereo dell'aeronautica militare ha attaccato ed eliminato un terrorista della 'Forza Radwan' dell'organizzazione terroristica Hezbollah nella zona di Einta, nel Libano meridionale ". Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la sua convinzione che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi potrebbero essere siglati la prossima settimana. " Potrebbe esserci un accordo per un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana ", ha detto ai giornalisti che hanno viaggiato con lui a bordo dell'Air Force One, aggiungendo tuttavia di non essere stato informato sullo stato dei negoziati.

L'incontro di Doha vedrà probabilmente sul tavolo il piano americano per i negoziati di cui parlava Trump e fonti del canale qatariora Al-Arabi hanno affermato che Hamas ha " risposto positivamente all'offerta americana di cessate il fuoco ".

Secondo quanto riporta Ynet, le richieste di modifica effettuate da Hamas includerebbero una riorganizzazione del meccanismo di ricezione degli aiuti umanitari, in conformità con gli accordi della precedente tregua con ile l'impegno a non riprendere i combattimenti dopo un cessate il fuoco di 60 giorni, promettendo al contempo di proseguire i negoziati, con Egitto, Qatar e Stati Uniti