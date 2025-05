Meloni a Rama: "Auguri per riconferma, avanti col percorso europeo dell'Albania"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Desidero porgere i miei più sinceri auguri al Primo Ministro Edi Rama per la sua riconferma alla guida del governo albanese”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “La profonda amicizia e la collaborazione strategica che lega le nostre due Nazioni – sottolinea la premier – si è ulteriormente rafforzata grazie a iniziative comuni, frutto di un dialogo costruttivo e di una volontà condivisa di affrontare le sfide globali con soluzioni innovative”. “Continueremo a lavorare per consolidare ulteriormente il legame tra i nostri due Governi e per raggiungere gli obiettivi condivisi, incluso il rafforzamento della stabilità nei Balcani e il progresso del percorso europeo dell’Albania”, conclude Meloni.

I risultati preliminari delle elezioni in Albania danno una chiara vittoria al Partito Socialista al potere, che ha attirato gli elettori favorevoli al difficile percorso del Paese verso l'adesione all'Unione Europea e alla candidatura del primo ministro Rama per un quarto mandato. Con circa il 96% dei voti scrutinati, i socialisti di sinistra di Rama hanno ottenuto il 52,09% dei voti, ovvero 82 seggi nell'Assemblea, o Parlamento, composto da 140 seggi, seguiti dalla coalizione di centro-destra guidata dal Partito Democratico di Sali Berisha con il 34,44% dei voti, pari a 52 seggi. Gli altri seggi andranno a tre piccoli partiti. Il Partito Socialista di Rama afferma di poter garantire l'adesione all'Ue entro cinque anni, un impegno ambizioso, mentre combatte contro Sali Berisha del Partito Democratico conservatore, che sostiene che l'Albania non sia ancora pronta per entrare a far parte dell'Unione.

La Commissione elettorale centrale ha dichiarato che, secondo la legge, i risultati definitivi sono resi noti 48 ore dopo la chiusura delle urne ma i risultati potrebbero subire ritardi a seguito della richiesta dell'opposizione di non considerare i voti inviati per posta dalla diaspora nella vicina Grecia, circa 53.000, sostenendo che siano stati manipolati. Per la prima volta, i membri della diaspora hanno potuto votare per corrispondenza. Circa 195.000 hanno inviato il proprio voto per posta. Gli elettori aventi diritto in Albania e all'estero hanno votato per eleggere 140 parlamentari per un mandato di quattro anni nella nazione balcanica. A causa dell'emigrazione di massa, il Paese, che conta 2,4 milioni di abitanti, ha un totale di quasi 3,7 milioni di elettori aventi diritto. I voti della diaspora dalla Grecia potrebbero modificare il numero di seggi in tre o quattro aree a favore dei socialisti di sinistra.

L'opposizione sostiene che siano stati manipolati dai sostenitori dei socialisti. La società postale ha dichiarato di avere le firme di conferma di tutti gli elettori in Grecia. I democratici di Berisha hanno denunciato irregolarità, lasciando intendere che potrebbero non riconoscere i risultati.