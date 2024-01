Meloni in Turchia accolta al Grande Bazar. In serata faccia a faccia con Erdogan

Nostro inviato a Istanbul – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata in Turchia in tarda mattinata per una incontro bilaterale - con cena - che si terrà stasera a Palazzo Vahdettin, nella zona asiatica della città. Una residenza presidenziale circondata da un bosco di 300 alberi tra querce e cedri che - corsi e ricorsi della storia - durante la guerra di Crimea, era adibito ad ospedale per i feriti dell’esercito italiano.

Prima dell’incontro con il leader turco, Meloni ha fatto una passeggiata per il Grande Bazar di Sultanameth, uno dei mercati al coperto più antichi del mondo, in mezzo alla folla di curiosi e passanti. È entrata in diversi negozi, di tappeti, ceramiche e gioielli. Poi si è fermata per un the al ristorante Havuzlu in compagnia della delegazione italiana. All’uscita, molti curiosi, sia italiani che turchi, a chiedere selfie e applaudire.