Rama si inginocchia davanti a Meloni: le ragioni del siparietto

Ascolta ora 00:00 00:00

L'amicizia tra Italia e Albania è ben riassunta dall'ottimo rapporto tra i leader, Giorgia Meloni e Edi Rama. Protagonisti al summit sull'energia in corso all'Adnec Centre di Abu Dhabi. i due hanno dato vita a un simpatico siparietto davanti ai giornalisti. Celebrando il quarantottesimo compleanno della Meloni, il premier albanese si è inginocchiato davanti a lei esclamando "Her majesty" e porgendole un pacchetto rosso. "Che personaggio sei" ha ironizzato la leader italiana, che dopo aver ringraziato per gli auguri di buon compleanno ha aperto il dono, un foulard di seta bianco con su stampate, in grigio e nero, immagini della cultura popolare albanese scattate da un fotografo italiano, Pietro Marrubi, che lasciò l’Italia per l’Albania nel 1856, divenendo cittadino del Paese balcanico.

Ma non è tutto. Rama, infatti, ha preso in mano il foulard e lo ha sistemato sui capelli della Meloni, come se fosse un copricapo arabo, affermando: “Così fai la sceicca!”. Successivamente, il premier albanese – rivolgendosi alla stampa – ha intonato un “tanti auguri” dedicato alla Meloni, che in più di un'occasione ha chiamato "la mia sorella". Poi, sempre coinvolgendo i giornalisti, il premier italiano ha aggiunto: "Dicono che ce l'ho con loro? Ma come ce l’ho con loro, abbiamo appena trascorso tre ore insieme in conferenza stampa". Ancora Rama: "Siete qui per cantarle tanti auguri vero?". La Meloni ha poi concluso: "Non me li mettere imbarazzo".

Oltre questo siparietto, Meloni e Rama sono stati protagonisti ad Abu Dhabi con l'annuncio dell'accordo che coinvolge anche gli Emirati Arabi uniti per dare il via a un progetto ambizioso tra le due sponde dell'Adriatico: "Con Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro Edi Rama - ha spiegato la Meloni - oggi assisteremo alla firma di un impegno di estrema importanza per realizzare una nuova interconnessione energetica, volta a produrre energia verde in Albania e a esportarne

una parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Crediamo fermamente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, oltre ai nostri settori privati e agli operatori delle reti".