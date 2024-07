"Non fatelo sapere a Elly Schlein". Così FdI smonta i tifosi di Kamala Harris

Ascolta ora 00:00 00:00

Come sono bravi gli esponenti della sinistra italiana a saltare di carro in carro sperando di essere sempre su quello del vincitore. Dopo l'abbandono della campagna elettorale da parte di Joe Biden, dal Pd in giù hanno iniziato a "tifare" per Kamala Harris, sperticandosi in straordinari elogi per quella che potrebbe diventare la prima donna di colore alla Casa Bianca, anche se i sondaggi dicono che è molto distante da questo obiettivo. Non si contano le sviolinate per la donna che hanno appena assunto come nuova eroina, crogiolandosi nell'ignoranza di non sapere quale sia il suo pensiero su un tema tanto caro agli Usa quanto all'Europa, quello delle migrazioni. Ebbene, nel 2021, Harris si rivolse ai futuri immigrati del Guatemala con una richiesta molto semplice: " Non venite. Non venite. Gli Stati Uniti continueranno a far rispettare le leggi e a proteggere le frontiere ".

È stata Sara Kelany a ricordare o, meglio, a far conoscere a Elly Schlein e ai suoi compagni la posizione della candidata in pectore per la Casa Bianca. Harris è ancora in attesa di passare dalla convention di Chicago del prossimo 18 agosto, durante la quale dovrà essere necessariamente scelto il nuovo candidato dei dem per sfidare Trump, ma ha i delegati dalla sua parte e questa sembra essere solo una formalità. A meno di colpi di scena. " Voglio che sia chiaro alle persone di quest'area (il Guatemala, ndr), che stanno pensando di fare un pericoloso viaggio per attraversare i nostri confini: non venite. Non venite. Continueremo a far rispettare le nostre leggi e a rendere sicuro il nostro confine. Esistono metodi legali con cui l'immigrazione deve e può avvenire, ma noi come una delle nostre priorità scoraggeremo l'immigrazione clandestina. E chi arriva a nostro confine sarà respinto ", dice Sara Kelany nel video.

Se ci si dovesse fermare qui nella visione del video pubblicato da Fratelli d'Italia, si potrebbe pensare che questo sia il programma di Fratelli d'Italia contro l'immigrazione. E in effetti questa dichiarazione di intenti è perfettamente sovrapponibile con il progetto che sta portando avanti il governo italiano. E, invece, è ciò che ha dichiarato Harris nella conferenza stampa del 2021 con il presidente guatemalteco Giammattei. " Mi raccomando, non fatelo sapere a Elly Schlein ", conclude l'onorevole di Fratelli d'Italia. La difesa dei confini è sempre stata una priorità di ogni partito democratico, inteso come partito che si colloca all'interno di una democrazia.

Ma le derive estremiste verso sinistra hanno annacquato il concetto diarrivando alle storture ideologiche che oggi animano i partiti come il Pd, interessati a non perdere elettorato più che a governare nell'interesse comune.