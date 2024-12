“Nord-Sud”, via al vertice con Meloni (e Babbo Natale)

Ascolta ora 00:00 00:00

(nostro inviato a Saariselkä) Giorgia Meloni arriva al cottage dove si tiene il primo vertice “Nord-Sud” sotto la neve battente e con un filo di voce. Ad accoglierla il premier finlandese Petteri Orpo, insieme a un Babbo Natale che staziona davanti all’ingresso e stringe le mani di tutti gli altri leader presenti, il greco Kyriakos Mitsotakis, lo svedese Ulf Kristersson e l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas con cui si concede anche una photo opportunity prima dell’inizio dell’incontro.

E ce n’è anche per i giornalisti, che in attesa dell’arrivo di Meloni vengono dilettai da un natalizio Jingle Bells. D’altra parte, la location in cui si tiene questo vertice intergovernativo è tanto affascinante quanto inusuale. Non solo perché Saariselkä è un piccolo paesino della Lapponia a circa 300 chilometri da Capo Nord, ma anche perché siamo a 250 chilometri a nord del Circolo polare artico e di Rovaniemi, la città dove secondo la leggenda abita Babbo Natale.

“Noi - dice Meloni a favore di telecamere - abbiamo bisogno di più sicurezza e penso che mettere insieme nazioni del Nord e del Sud, che storicamente sulle questioni europee sono state spesso su fronti molto diversi, per parlare di quella che oggi è una priorità dell’Europa sia una scelta

molto intelligente. Dal tema dei migranti al tema della difesa a uno scenario nel quale le guerre diventano ibride e le minacce si moltiplicano - aggiunge - dobbiamo mettere insieme gli sforzi. Questa è la nostra priorità”.