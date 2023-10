"Ottimo esempio fallimento Usa". Putin a gamba tesa su Israele

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il premier iracheno, lo sciita Mohammed Al-Sudani. La visita era programmata già prima del nuovo scoppio di violenza in Medio Oriente, ma il conflitto israelo-palestinese è stato inevitabilmente tra gli argomenti principali al centro dei colloqui.

Secondo molti osservatori, l'attacco di Hamas potrebbe avere ripercussioni positive per Mosca, specie nella fase delicata di un altro conflitto: quello dei russi contro l'Ucraina e - più in generale - l'Occidente. Non a caso, Putin ne ha approffitato per definire l'attuale situazione "un ottimo esempio del fallimento della politica degli Stati Uniti in Medio Oriente" . Nel corso del suo primo intervento pubblico dall'inizio dell'attacco di Hamas, il leader russo ha accusato il tentativo del governo americano di "monopolizzare gli accordi, senza preoccuparsi di trovare compromessi accettabili a entrambe le parti coinvolte" . In particolare, a detta di Putin, è "necessaria" la creazione di uno Stato palestinese "sovrano e indipendente" .

Più prudente, per ora, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Certamente abbiamo legami storici con la Palestina e manteniamo i nostri contatti" - ha sottolineato - "Ma allo stesso tempo ci sono le nostre relazioni con Israele, con il quale anche abbiamo molti interessi in comune, prima di tutto la grande quantità di nostri cittadini che vivono in quel paese. Quindi manteniamo i rapporti con tutte e due le parti" . Il portavoce ha inoltre definito "completamente infondate" le accuse del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha fatto sapere di avere a disposizione "informazioni molto chiare sul fatto che la Russia è interessata a provocare una guerra in Medio Oriente" . Nei canali filorussi viene data una lettura alternativa: sono gli Stati Uniti, con i loro aiuti massicci all'Ucraina, coloro che hanno aumentato l'instabilità nel Medio Oriente.