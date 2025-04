Parla lo stratega Usa del commercio: "Meloni? La persona giusta per facilitare il dialogo con Trump”

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è la persona giusta per stemperare la tensione tra Donald Trump e l’Unione europea: non ha dubbi Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nell’amministrazione del tycoon dal 2017 al 2021. Intervistato dalla Stampa, l’ex ministro non ha utilizzato troppi giri di parole: “Il governo di Giorgia Meloni mostra stabilità e credibilità, pertanto ritengono che, grazie al lavoro della premier italiana, sarà possibile operare verso una convergenza tra Stati Uniti ed Unione europea e giungere a un livello di ragionevole dei dazi imposti dagli Stati Uniti”.

L’ex stratega del Commercio a stelle e strisce ha evidenziato che il livello ragionevole potrebbe essere il 10 per cento, ribadendo che la Meloni “è l’interlocutore più credibile agli occhi dell’inquilino della Casa Bianca nel Vecchio continente”. Un attestato di stima, l’ennesimo, nei confronti della leader del governo italiano, che secondo Lighthizer “è forse l’unica vera amica di Trump, la persona giusta per facilitare il dialogo tra Washington e Bruxelles, grazie alla loro condivisione di valori e alla solidità mostrata dal suo governo”. Un’opinione piuttosto comune nei corridoi del simposio organizzato dal Council on Foreign Relations: "Con Giorgia Meloni alla guida del Paese, guardiamo l’Italia con reale interesse".

Per quanto concerne il commercio, Lighthizer ha rimarcato che Trump se ne occupa "in maniera compulsiva da quando aveva 35 anni" ed è il metro con cui distingue amici e nemici sulla scena internazionale.

A proposito dei, l'ex ministro ha spiegato che "una prima leva è utilizzare i dazi a livello globale, applicando aliquote più incisive sui 'Paesi predatori' come la Cina. Per procedere poi a un negoziato robusto come quello che ha in mente il presidente Trump".