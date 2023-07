"Un punto di riferimento". Meloni negli Usa incontra anche Kissinger

Prosegue il viaggio negli Stati Uniti di Giorgia Meloni, che nella seconda giornata ha incontrato Henry Kissinger, da poco rientrato dalla Cina. Il premier italiano e il diplomatico statunitense, ex segretario di Stato, hanno tenuto una lunga conversazione a Villa Firenze, residenza dell'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Meloni ha definito come " tempo prezioso " quello trascorso insieme a Kissinger, da lei definito come " una delle menti più lucide, punto di riferimento della politica strategica e della democrazia. Un privilegio e un onore dialogare con lui ". Il premier tornerà a Villa Firenze in serata, ora locale, per partecipare a un ricevimento che chiuderà la prima missione Usa del presidente del Consiglio.

Sono numerosi gli incontri che Giorgia Meloni ha tenuto a Washington fin dal suo arrivo. Tra tutti spicca, ovviamente, quello alla Casa Bianca con Joe Biden, che ha mostrato " la profonda amicizia che unisce Italia e Usa ". Amicizia rimarcata anche dal commander in chief, che ha aperto alla possibilità che Roma sia in corsa per l'Expo 2030, per il quale Riad sembra essere il pole position. A novembre saranno tre le città ad attendere il verdetto, oltre a Roma e Riad in gioco c'è anche la città coreana di Busan, data tuttavia per sfavorita. L'appoggio degli Stati Uniti potrebbe rappresentare un incentivo molto importante negli equilibri geo-strategici per l'attribuzione. Ma sono stati tanti i temi messi sul tavolo durante l'incontro tra il premier italiano e il presidente degli Stati Uniti, che ha dimostrato di apprezzare il nuovo approccio verso il fianco Sud della Nato e l'Africa, che è il cuore della politica estera italiana.