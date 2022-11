Ue, il richiamo di Mattarella: "Nessuno può affrontare le sfide da solo"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria precisa che " la politica estera compete al governo e non al presidente ". Un modo che serve per far capire che la Costituzione non lascia dubbi e che il suo compito, pur fondamentale, non è quello di dettare la linea della politica estera italiana, evitando quindi di entrare nella diatriba politica. Tuttavia, il segnale dato da Mattarella nel suo discorso a Varese serve anche a ribadire il suo pensiero riguardo la diplomazia italiana ed europea. Un pensiero netto, che traspare anche dalla telefonata avuta ieri con l'omolgo francese Emmanuel Macron nel pieno della crisi tra Parigi e Roma per il tema del controllo dell'immigrazione clandestina.

Il capo dello Stato, ricordando una " provocazione " espressa cinque fa, ha mandato un messaggio molto più profondo di quanto possa apparire a una prima lettura. Mattarella ha ricordato che in quell'occasione disse che " i Paesi dell'Unione sono divisi in due categorie, i Paesi piccoli e i Paesi che non hanno compreso di essere piccoli anch'essi, perché di fronte alle sfide nessun Paese è in grado di affrontarle da solo, neppure il più forte economicamente, militarmente o politicamente ". Un messaggio che sembra volere non solo ricordare le difficoltà di qualsiasi Stato ad agire in via unilaterale e in piena autonomia, ma anche le velleità di chi non ammette di dover fare i conti con una realtà ben diversa da quella del secolo scorso.